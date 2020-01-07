Весной откроются три новых авиарейса из Кишинева

Весной откроются три новых авиарейса из Кишинева

Компания Flyone объявляет об открытии прямых рейсов Кишинев – Франкфурт-Хан – Кишинев и Кишинев – Тель-Авив (Бен Гурион) – Кишинев, а Air Moldova будет осуществлять рейсы по направлению Кишинев – Берлин (Шёнефельд) – Кишинев. 

Полеты во Франкфурт будут осуществляться с 6 апреля два раза в неделю, по понедельникам и средам, а с июля – трижды в неделю. Кроме того, с 9 апреля будет открыт рейс Кишинев – Тель-Авив – Кишинев. Он будет доступен по четвергам.

А с 31 марта будет открыт прямой рейс в Берлин дважды в неделю: по вторникам и субботам. С 18 июня по 22 сентября полеты в этом направлении будут осуществляться три раза в неделю, пишет ipn.md.

 

 

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