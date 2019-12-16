Весна в декабре: в Молдове ожидается потепление до +15 градусов

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет тепло и солнечно. До четверга, 19 декабря, дневная температура воздуха поднимется до +12..+14 градусов, а ночью будет +1..+5 градусов.

Синоптики утверждают, что среднесуточные температуры воздуха в декабре могут колебаться от -19 до – 26 градусов (1996) и от +10 до +13 градусов (2008, 2015). Установление средней дневной температуры на уровне 0 градусов и ниже обычно происходит в первой декаде месяца и только на юге страны – в начале второй декады. Абсолютный температурный минимум декабря за весь период наблюдений составил -30,2 градусов в Бельцах 28 декабря 1996 года, а абсолютный максимум в +18,9 градуса в Чадыр-Лунге 5 декабря 2008 года.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО), десятилетие 2010-2019 годов может стать самым теплым за историю наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год может войти в тройку самых тёплых. Глобальная средняя температура с января по октябрь оказалась выше на 1,1 градуса Цельсия плюс-минус 0,1 градуса той, что зафиксировали в 1850-1900 годах. Также отмечается, что в 2019 году протяженность морского льда в Арктике в сентябре оказалась на третьем месте в рейтинге самых небольших за историю наблюдений. Ледяной щит Гренландии потерял с сентября 2018 года по август 2019 года 329 гигатонн льда.

Уточняется, что составление прогнозов ВМО основано на погодных данных с января по октябрь 2019 года. Окончательные выводы касательно состояния климата будут сделаны в марте 2020 года.