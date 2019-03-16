Весна пришла: какая погода ждёт Молдову в ближайшие дни

Весна пришла: какая погода ждёт Молдову в ближайшие дни

Завтра в стране ожидается переменная облачность. В Бричанах и Сороках будет +13 °C, в Бельцах – 14 градусов тепла.

В Оргееве термометры покажут 15 градусов выше нуля, а в Тирасполе ожидается +16 °C. В Леова обещают +17 °C, а в Комрате и Кагуле – до 18 градусов тепла, пишет publika.md. В столице этой ночью будет четыре градуса с плюсом, а завтра ожидается +16 °C и переменная облачность.

По словам метеорологов, следующая неделя начнётся с высоких температур – до +22 °C. Во вторник прогнозируется 17 градусов тепла, а в среду температуры незначительно понизятся.

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