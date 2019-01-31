Весна наступит в феврале: синоптики обещают +12 градусов в выходные

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Судя по всему, весна в этом году наступит уже в феврале. В эти выходные синоптики прогнозируют температуру воздуха до +12 градусов.

Максимальная температура (+12 градусов) ожидается в воскресенье в южных районах страны, пишет tv8.md. В этот же день на севере будет отмечена температура в +10 градусов, а в центральных районах страны ожидается +10 градусов.

В ночное время суток столбики термометров опустятся до 0..+2 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается. Такая же тёплая погода ждёт жителей Молдовы и в первые дни следующей недели.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба продлила жёлтый код метеоопасности в связи с туманом. По прогнозам синоптиков, туман продержится до 31 января.