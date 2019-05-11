Весна была холодной: владельцы земельных участков пожаловались на гибель рассады

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Холода этой весной не лучшим образом повлияли на планы многих землевладельцев на хороший урожай. По их словам, затяжные дожди и низкие температуры негативно сказались на молодых растениях. По словам сотрудников Министерства сельского хозяйства, если холода сохранятся, в первую очередь пострадают пшеница, кукуруза и подсолнечник.

Виктор Мунтяну из Яловен уже 3 года занимается выращиванием овощей без использования химических удобрений, пишет protv.md. В этом году, по его словам, многие растения пострадали от холода.

Здесь у меня растут горох, морковь, свекла, кукуруза, чеснок – всем им “досталось” в результате холодов. Напрасно надеялся, что эта весна будет тёплой, как и в прошлом году. Семена не прорастают, а просто гниют, – пожаловался аграрий.

Да и на рынке спрос на рассаду не слишком большой. Продавцы жалуются, что из-за холодной погоды земледельцы не торопятся начать высадку.

По данным метеорологов, и на следующей неделе погода будет прохладной, особенно в ночное время. Местами также пройдут слабые дожди.