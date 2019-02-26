Весна близко: в столичном Ботаническом саду зацвели кактусы (ФОТО, ВИДЕО)

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Благодаря тёплой погоде, которая наблюдалась в Молдове в середине февраля, кактусы в столичном Ботаническом саду расцвели раньше срока.

Всего в Ботаническом саду насчитывается более 900 видов кактусов. Часть из них уже расцвела. Растения неприхотливы, но их период цветения длится всего два-три дня, пишет publika.md.

– Первым расцветает этот вид растений. Массовое цветение кактусов начинается в конце марта и длится до мая. В природе они растут среди камней, в песках, и мы здесь, в Ботаническом саду, высаживаем их в особую почву. Сукуленты любят много света, и даже попадание прямых солнечных лучей, – рассказала Валентина Цымбаль.

Именно поэтому специалисты не рекомендуют ставить кактусы дома возле компьютера. По словам Валентины Цымбаль, кактусы, которые находятся возле компьютера, далеко от источников света, не развиваются как положено, не говоря уже о цветении.

В Ботаническом саду есть кактусы высотой более четырех метров. В теплицах Ботанического сада целая коллекция кактусов. Самое большое растение – Опунция. Ему больше 60 лет, и привезли его из Южной Америки. Растение не только цветет в конце апреля, но и плодоносит.