Весна близко: в Бардаре расцвели первые тюльпаны

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В селе Бардар Яловенского района уже расцвели первые вестники весны – тюльпаны и нарциссы. Цветы как раз подоспеют к приближающимся праздникам.

Фермеры уже готовят первую партию цветов, поэтому влюблённые на 14 и 24 февраля, а также женщины на 1 и 8 марта могут получить долгожданные сюрпризы в виде цветов, пишет publika.md. Семья Лукица выращивает цветы уже 20 лет. На 2 гектарах земли произрастают тюльпаны и нарциссы из отечественных луковиц. Для того, чтобы тюльпан расцвёл в канун весенних праздников, ему необходим специальных уход.

– Луковицы вынимаются каждый год для того, чтобы их разделить и в следующем году они стали ещё красивее. Большие луковицы кладутся в холодильник, в подходящую температуру. В этих условиях растение выделяет специальные вещества – фитогормоны, которые необходимы для развития цветка, – рассказал фермер Георгий Лукица.

После морозов часть луковиц сажают в землю на открытой территории, а часть – в теплицу, где температура воздуха составляет 15 градусов. Семья Лукица выращивает около 40 видов нарциссов и 80 видов тюльпанов. Тюльпаны продаются по цене между 6 и 8 леями за единицу, а нарциссы стоят 7 леев, но к концу сезона цены падают. Тюльпаны и нарциссы расцветают один раз в год. Цветение начинается с середины февраля и заканчивается к концу апреля. Так как луковицы выращены в Молдове, а при уходе за ними не используются химикаты, цветы сохраняются в воде дольше, чем импортные.

– Если в воду к цветам добавить что-то от бактерий, например, борную кислоту, тогда цветы сохранятся на одну неделю дольше. А если добавить немного сахара в воду, то продлится период цветения бутона, – посоветовал Георгий Лукица.