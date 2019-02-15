Весенняя погода ожидает жителей Молдовы в выходные: синоптики обещают до +13 градусов

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По-настоящему весенняя и тёплая погода порадует жителей Молдовы в эти выходные. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

Так, в центральных районах страны в субботу и воскресенье максимальная температура составит +5 и +12 градусов, а в ночное время суток – от -2 до +4. Немного теплее будет на юге страны. Там в воскресенье столбики термометров покажут +13 градусов, однако в субботу ночью возможна ещё температура ниже 0.

А на севере днём будет прохладнее, чем в центре и на юге, тем не менее в ночное время суток столбики термометров не опустятся ниже 0. В дневное время суток на севере будет отмечена погода от +4 до +11 градусов.