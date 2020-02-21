Весенняя атмосфера: Кишинёв запестрил мэрцишорами (ФОТО, ВИДЕО)

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Всего неделя осталась до первого дня весны, а потому на улицах столицы стартовала продажа мэрцишоров. На бульваре Штефана чел Маре десятки мастеров предлагают жителям и гостям столицы украшения ручной работы на любой вкус.

Цены на мэрцишоры варьируют от 3 до 60 леев, однако можно найти и более изысканные поделки, стоимость которых достигает 400 леев. Мастера подготовили не только традиционные мэрцишоры, которые следует носить на одежде, но и те, которые могут послужить элементом декора в доме или офисе, передаёт publika.md.

Мэрцишоры носят на одежде весь месяц, а 31 марта снимают и развешивают на цветущих фруктовых деревьях. Считается, что благодаря этому людям будет сопутствовать успех в течение всего будущего года. По поверью, если загадать желание, вешая мэрцишор на дерево, оно обязательно исполнится.