Весенние утренники в детсадах Кишинева перенесут на другие даты, а меры гигиены и дезинфекции в помещениях усилят

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Главное управление образования, молодежи и спорта распорядилось запретить проведение утренников в детских садах по случаю 8 Марта. Решение вызвано ростом числа заболеваний среди детей гриппом и ОРВИ.

Согласно распоряжению ведомства, утренники в детсадах, которые были запланированы в период с 4 по 12 марта, перенесут на другие даты. Кроме того, в дошкольных учреждениях усилят меры гигиены и дезинфекции, а все помещения будут обрабатываться специальными средствами, пишет moldpres.md. Вход посторонних лиц в детские сады также строго запрещен.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано меньше случаев гриппа и ОРВИ. Однако их число всё равно на 43% выше, чем в аналогичный период прошлого года.