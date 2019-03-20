Весенние “сюрпризы”: в лесах проснулись первые клещи

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Первые пострадавшие от укусов лесных клещей появились в начале марта. Врачи советуют гражданам проявлять осмотрительность и помнить, что насекомые наиболее активны в тёплые дни.

Укус клеща может вызвать болезнь Лайма. В прошлом году в Республике Молдова было зарегистрировано около 200 случаев данного заболевания, пишет tvn.md.

Основной причиной значительного увеличения количества клещей может служить и то, что раньше зелёные насаждения чаще обрабатывались против насекомых. В связи с этим стоит помнить, что сразу после укуса клеща следует обратиться к врачу.