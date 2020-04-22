Весенние базары

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Помогите узнать, по каким адресам в столице организована выездная торговля сельхозпродукцией, саженцами и семенами. С. Белалы, Кишинёв

Как стало известно «АиФ в Молдове», 9 апреля решением № 9 Комиссии по чрезвычайным ситуациям было утверждено предложение кишинёвской мэрии организовать во всех секторах столицы торговые зоны, где можно приобрести сельхозпродукцию, а также посадочный и семенной материалы.

Торговые зоны были установлены на основе схем расположения, определённых претурами секторов, и работают ежедневно с 06:00 до 14:00 с обязательным соблюдением правил предотвращения распространения коронавируса по следующим адресам:

Ботаника: на пересечении ул. Куза-Водэ с ул. Индепенденцей; бул. Траяна с ул. Индепенденцей, 48; ул. Матея Мило с бул. Дачия; на Мунчештском шоссе, 170.

Боюканы: ул. Онисифор Гибу, 9; Каля Ешилор, 11 и Каля Ешилор, 61/2.

Центр: ул. Яловенская, 94; ул. Гренобля, 165/4; ул. Измаильская, 90 (стоянка); ул. Н. Тестемицану, 13 (парковка); Хынчештское шоссе, 86 (парковка).

Чеканы: ул. Волунтарилор, 15.

Рышкановка: ул. Мирон Костин, 13/1; Андрей Дога, 33.

Также решением КЧС разрешена ежедневная (с 06:00 до 17:00) оптовая торговля сельхозпродукцией, посадочными материалами, семенами и домашним скотом по адресу: ул. Кэрбунарь, 9.