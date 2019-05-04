Весеннее нашествие: эпидемиологи рассказали, как обезопасить себя от клещей

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С приходом тепла городские парки и леса заполонили клещи. Врачи-эпидемиологи призывают жителей быть крайне внимательными во время прогулок, так как эти насекомые могут вызвать серьёзные заболевания.

Во время укуса клещ выделяет анестезирующие вещества, поэтому для человека этот процесс может пройти незамеченным. По мере насыщения кровью, пишет trm.md, клещ может увеличиваться до размеров горошины.

Как советуют эксперты Центра общественного здоровья, чтобы обезопасить себя от клещей, гражданам необходимо избегать среды, в которой живут эти насекомые, а также носить светлую одежду с длинными рукавами. Эпидемиологи также призывают население при любом недомогании сразу обращаться за медицинской помощью.