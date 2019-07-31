Весенне-летняя сессия Парламента РМ завершена

Весенне-летняя сессия Парламента РМ завершена

Сегодня состоялось последнее пленарное заседание парламента в рамках весенне-летней сессии 2019 года. Депутаты большинством голосов приняли решение о закрытии сессии. С этим событием народных избранников поздравила спикер Зинаида Гречаный, которая пожелала депутатам успехов в дальнейшей деятельности.  

Стоит отметить, что в этой сессии было принято 76 законодательных актов, из которых 19 законов и 57 решений. 26 проектов были приняты в первом чтении.

В рамках сессии было зарегистрировано 129 проектов. Прошло 16 пленарных заседаний и 86 заседаний постоянных парламентских комиссий.

Напомним, согласно регламенту, весенне-летняя сессия не может длиться дольше конца июля. Однако депутаты соберутся в августе на внеочередную сессию, чтобы принять все необходимые законопроекты. Осенне-зимняя сессия начнется в сентябре.

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