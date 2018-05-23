Веселое застолье в Рыбнице завершилось госпитализацией для одного из его участников

С минувшей субботы в реанимационном отделении Центральной районной больницы находится 26-летний житель города. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом лобной пазухи.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, опасные для жизни телесные повреждения рыбничанин получил в ходе застолья на съёмной квартире. Временный хозяин жилья и приглашённый собутыльник принялись ссориться на почве внезапно возникшей неприязни. Агрессивный гость, повалив пострадавшего на пол, ударил его несколько раз ногой в лицо. Расправу прекратила владелица квартиры – её позвали соседи, обеспокоенные криками и шумом борьбы. Женщина вызвала скорую помощь. Медики сообщили о пациенте в милицию.

По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.