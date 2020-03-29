Веселье в разгар пандемии: в ночном клубе на Ботанике организовали вечеринку (ВИДЕО)

Веселье в разгар пандемии: в ночном клубе на Ботанике организовали вечеринку (ВИДЕО)

Далеко не все жители страны и экономические агенты осознают опасность в связи с коронавирусом. Вопиющий случай произошел 27 марта в Кишиневе. Владелец ночного клуба на Ботанике посредством соцсети собрал молодых людей и организовал вечеринку в заведении. 

Правда, веселье оказалось недолгим. В клуб нагрянули полицейские. В помещении было 11 человек. Они проводили время за распитием алкоголя.

Теперь за несоблюдение распоряжений комиссии по ЧС экономическому агенту грозит суровый штраф – от 50 до 75 тысяч леев. Полиция предупреждает, что это ждет всех физических и юридических лиц, которые будут игнорировать меры защиты.

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