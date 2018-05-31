Верующие проводят протест у парламента, требуя запрета пропаганды гомосексуализма (ВИДЕО)

Сотни верующих граждан Молдовы собрались в эти минуты у здания законодательного органа страны с иконами и плакатами.

Они требуют от парламента законодательного запрета пропаганды гомосексуализма в стране.

Акция протеста организована ассоциацией Fericita Maica Matrona. Они обратятся к властям с требованием принять меры для защиты традиционных семей.

Единственными, кто вышел к протестующим, стали социалисты. Они рассказали священнослужителям, что на прошлом заседании вызвали “на ковер” главу МВД в связи с “неадекватным” поведением полиции на ЛГБТ-марше, взяли обращение священников и пообещали, что постараются зачитать его на заседании парламента, начинающемся в эти минуты.

Напомним, ранее глава Православной церкви Молдовы Митрополит Владимир обратился в адрес президента, председателя парламента, премьер-министра, а также Министерства внутренних дел в связи с проведённым в столице маршем ЛГБТ, потребовав запрета таких чуждых молдавскому обществу мероприятий.

Президент же Молдовы Игорь Додон, возмущенный проведением марша ЛГБТ и молчанием властей по этому поводу, предложил проводить гей-парады в здании правительства.