Версия поджога сельхозтехники в Кагуле подтвердилась: полиция разыскивает трёх подозреваемых

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Предполагается, что подозреваемые подожгли семь единиц сельхозтехники, которые находились в поле населённого пункта Слобозия Маре Кагульского района.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, подозреваемые связали охранника, после чего подожгли 4 трактора (Fendt 936, Fendt 515, Fendt 926), 2 комбайна (CLAAS Lexion 750, CLAAS Lexion 570) и один грузовик марки SCANIA L124. Сельхозтехника принадлежала молдо-германской компании и была привезена на поле в село Слобозия Маре в ночь на субботу, 31 августа, а к утру они уже были полностью уничтожены огнём. Согласно данным полиции, речь идёт о поджоге, который совершили три замаскированных человека, передаёт deschide.md.

– Три человека, личности которых не были пока установлены, среди ночи вытащили охранника из кабины грузовика, после чего связали ему руки и ноги. Затем они накинули ему на голову одеяло и подожгли сельхозтехнику, – рассказала Бециву.

Согласно предварительным данным, сумма ущерба достигает несколько сотен тысяч евро. Органы правопорядка устанавливают личности подозреваемых.