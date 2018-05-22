Вероника Херца ушла с поста директора Apă-Canal: кто стал ее преемником

Ставленница Либеральной партии и бывшая глава управления финансов примэрии Кишинева Вероника Херца добровольно покинула пост директора АО Apă-Canal Chişinău.

О причинах своего решения Херца не сообщила, заявив лишь на своей странице в соцсети, что уходит в сторону, сохраняя достоинство и “с чистой совестью”.

Общее собрание Акционерного общества Apă-Canal Chişinău приняло ее отставку, и уже назначило нового директора. Им стал бывший директор госпредприятия „Стекольный завод” из Кишинева Валерий Мешку, пишет ipn.md.

Сегодня же, 22 мая, на должность экономического директора предприятия был назначен сотрудник ООО „Chișinău-Gaz” Андрей Шаптефрац. Техническим директором производства назначен Анатол Ликий, который занимал до сих пор должность технического директора. Начальник Управления контроля Главной государственной налоговой инспекции Виорел Бежан был назначен на должность директора по связям с клиентами.