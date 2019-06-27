“Вероятнее всего, Ион Чебан”: Игорь Додон о кандидате ПСРМ на пост генпримара

“Вероятнее всего, Ион Чебан”: Игорь Додон о кандидате ПСРМ на пост генпримара

“Я думаю, что вероятнее всего, это будет Ион Чебан”, – так президент страны, неформальный лидер социалистов ответил на вопрос о том, кто может стать кандидатом ПСРМ на пост генерального примара Кишинева. Глава государства, однако, отметил, что окончательное решение по этому поводу будет принято позднее, вместе с коллегами. 

Что касается Бельц – там у социалистов есть несколько кандидатур, сказал Додон.

– Думаю, что до конца июля будет ясность по поводу большинства населенных пунктов. Работа в этом направлении ведется. Мы всегда были рядом с гражданами, в территориях, – сказал он. 

Напомним, всеобщие местные выборы, в том числе выборы генерального примара Кишинева, пройдут 20 октября.

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