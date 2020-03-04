Вернувшегося из Италии ребёнка доставили в столичную больницу с подозрением на коронавирус

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В Муниципальную детскую инфекционную больницу с симптомами кашля и температуры был доставлен малыш, который недавно вернулся с родителями из Италии. Сегодня будет проведён тест на наличие у ребёнка коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом случае подозрения на COVID19 было сообщено в рамках заседания Национального координационного центра по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Представители Минздрава также отметили, что за последние 24 часа в Молдове не было зарегистрировано ни одного подтверждённого случая COVID19.

Согласно данным, представленным Пограничной полицией, за последние сутки в страну въехало 18 545 человек, из которых 474 приехали из Италии.