«Верная дура». Мужья и разводы Лолиты Милявской

Личная жизнь Лолиты никогда не была тайной за семью печатями. Наоборот, сама певица подогревала интерес, рассказывая всё новые пикантные подробности о себе. Накануне 55-летия певицы АиФ.ру вспомнил самые яркие страницы ее биографии.

Лолита Милявская (в девичестве Горелик) родилась 14 ноября 1963 года в городке Мукачеве Закарпатской области Украины. Под чары провинциальной дивчины подпали не только соседские парни, но и люди, знающие, что почём в этой жизни: артист, бизнесмен, шоумен, олигарх. О своих отношениях артистка женщина сказала так: «Были у меня детские, театрально-концертные, партнерские». По ее мнению, в определенный жизненный период ей нужны были «разные характеры рядом»: «Один был пробивным, другой — нежным, третий — мудрым, четвертый — сексуальным, и каждый появлялся в моей жизни в нужный момент».

Первый брак был, что называется, студенческим, Лолита вышла замуж за однокурсника. С актером Александром Беляевым они прожили лишь около трех лет.

Второй брак — с другом своего брата Виталием Милявским — был, как утверждает исполнительница, и вовсе фиктивным. На тот момент она уже состояла в отношениях с будущим мужем Александром Цекало. Но, чтобы купить у Милявского две комнаты в столичной коммуналке за 6000 рублей, ей по тогдашним законам надо было выйти замуж за владельца жилплощади. Но фамилию пусть и фиктивного, но мужа, она взяла.

Её попытка № 3

Третий семейный союз был самым что ни на есть настоящим, к тому же он стал творческим тандемом: кабаре-дуэтом «Академия». Мужем Лолиты № 3 стал шоумен и продюсер Александр Цекало, с которым они познакомились в Одесской филармонии. Позже они вместе отправились завоевывать Москву. Покорение столицы далось им непросто: жили в полной нищете в тех самых комнатах в коммуналке, купленных у Милявского. Как откровенно рассказывала певица, когда она шла в туалет, брала с собой палку. И, сидя на унитазе, ударяла по нему. Так Лолита распугивала крыс, то и дело выныривающих из дырки рядом с трубой. Но совместно пережитые тягости жизни не сумели сплотить их навсегда. Семейные отношения длились 12 лет, с 1988 по 2000, и закончились скандальным расставанием пары, о котором в тот период писали все газеты. Этот развод певицы стал самым громким в череде ее любовных неудач.

После разрыва с Цекало Лолита дала массу интервью, где рассказывала о причинах своего расставания. И каждый раз объяснения у развода были разными: где-то Лолита говорила, что муж не был ей верен, где-то — что не выдержал испытаний, появившихся в семейной жизни с рождением дочери, у которой обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем. Впрочем, по поводу дочери Лолиты всегда ходила масса слухов. Некоторые друзья певицы говорили, что девочка удочерена. Но сама певица утверждала в интервью, что не просто родила Еву, но и выкормила ее, ходила в тот период по дому в халате, который был весь в пятнах от подтекавшего молока. Сейчас дочь певицы живет с бабушкой в Киеве.

А однажды исполнительница рассказала в телевизионном эфире, что после развода была в такой депрессии, что начала пить и позже лечилась от алкоголизма. Психиатр Лолиты сказал ей, что надо было вовремя завести любовника. И тогда бы у нее было меньше претензий к законному супругу, любовник был бы отдушиной в череде семейных будней и постоянных гастролей кабаре-дуэта «Академия». Но Лолита, по ее признанию, была «верной дурой».

Надо сказать, что Цекало после развода хранил молчание и ни разу не высказался о том, что же послужило причиной их расставания с Милявской. Уже многие годы Александр женат на родной сестре певицы Веры Брежневой, растит детей и наслаждается тихим семейным счастьем с домовитой женой-украинкой.

Заповедник настоящих мужиков

Четвёртый муж певицы был бизнесменом. С Александром Зарубиным они прожили 5 лет. После развода Лолита ударилась во все тяжкие, о чем откровенно рассказывала СМИ: «Долгое время я руководствовалась принципом „я ем всё“. Так было в работе: везде снималась, выступала, интервью давала всем. А после развода с Зарубиным я докатилась до этого „ем все“ и в отношениях с мужчинами. Просто мне всё надоело: влюбленности, переживания».

Пятым и на данный момент последним мужем стал теннисист из Белоруссии, тренер по игре в сквош и фитнесу Дмитрий Иванов, который моложе певицы на 11 лет. «Раньше я не понимала слова „спокойно“, — признавалась в интервью певица. — „Спокойно“ и „скучно“ для меня были синонимами. Спокойно — это ноль. Оказалось, ничего подобного! Это отношения мужчины и женщины. До меня все поздно доходит. Чтобы это понять, нужно было, чтобы стукнуло почти 48 лет! Теперь всем советую мужей брать из Беларуси. Эта страна — заповедник настоящих мужиков. Они там спокойные, со стержнем».

Впрочем, и в этом браке не обходится без проблем. Как говорит певица, шоу-бизнес с его жесткими правилами выживания сделал из нее практически мужика. К тому же выматывают вечные гастроли, которыми она зарабатывает на жизнь. Поэтому на Дмитрии она порой срывается и ведет себя дома как мужик, уставший после работы, который хочет, чтобы его никто не трогал. А Иванов, в свою очередь, начинает вести себя как женщина, подстраиваясь и угождая. Впрочем, эти отношения устраивают их обоих. Кстати, не только для сцены, но и чтобы выглядеть достойной своего молодого мужа-тренера, Лолита уже сделала несколько пластических операций и не собирается останавливаться на достигнутом.