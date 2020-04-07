Верховный суд приостановил работу на 10 дней. Судебные заседания перенесены.

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Верховный суд приостановил работу на 10 дней. В связи с этим все судебные заседания были перенесены.

Согласно решению Верховного суда, учреждение приостановило деятельность с сегодняшнего дня, 7 апреля, и до 17 апреля в связи с пандемией COVID-19. Судебные заседания, в том числе решения по уголовным делам, назначенные на период с 7 по 17 апреля, были перенесены. В решении Верховного суда отмечается, что в случае необходимости и в неотложных ситуациях судьи могут рассматривать определенные дела, представляющие интерес, или которые нельзя откладывать, передаёт realitatea.md.

Напомним, что бюджетники будут отдыхать с 7 по 17 апреля включительно. Соответствующее решение было принято на вчерашнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как данная рекомендация поступила от Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.

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