Верховный суд поставил точку в деле Платона, оставив в силе 18-летний приговор

Судьи Верховного суда признали необоснованной жалобу адвокатов Вячеслава Платона против решения Апелляционной палаты (АП) Кишинева, оставив в силе решение АП, согласно которому Платон был приговорен к 18 годам заключения.

Заседание Верховного суда (ВС) состоялось сегодня, 14 ноября, без присутствия сторон. В состав судей вошли: Владимир Тимофти – председатель, Надежда Тома и Анатолий Цуркан, пишет zdg.md.

Напомним, что Вячеслав Платон был задержан вечером 25 июля 2016 года в Киеве, после того, как утром того же дня кишиневские власти объявили, что он обвиняется в отмывании денег из Banca de Economii. 29 августа его экстрадировали в Молдову и доставили в пенитенциар №13.

20 апреля 2017 года, после 31 судебного заседания, бизнесмен был приговорен к 18 годам тюремного заключения. Его обвинили в получении путем незаконных схем около миллиарда леев из Banca de Economii, вследствие кредитов, выданных фирмам, управляемых посредниками, в ноябре 2014 года. Суд наложил арест на имущество и активы Платона, стоимостью 869 миллионов леев. В то же время, Платон получил запрет занимать должности в банковской системе в течение пяти лет.

Не так давно Вячеслав Платон был приговорён к ещё 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч леев по другому делу − Moldasig. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. Приговор был вынесен 12 декабря магистратами Кишиневского суда сектора Буюкань. Согласно прокурорам, в 2016 году Платон, будучи управляющим трех страховых компаний, контрольный пакет акций которых принадлежали ему через подставных лиц, организовал хищение финансовых средств со счетов данных компаний. Кроме того, Платона обвиняют в попытке подкупа бойца подразделения Pantera.

Предприниматель все обвинения в свой адрес отрицает.