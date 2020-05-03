Верх безответственности: зараженная COVID-19 женщина дважды сбежала из разных больниц

0

30 апреля в Инспекторат полиции сектора Рышкановка поступило сообщение о том, что зараженная коронавирусом пациентка покинула без разрешения врачей больницу “Святой Архангел Михаил” в Кишиневе. 34-летняя женщина сбежала из медучреждения около 5 часов утра.

3 мая беглянку нашли в селе Хинкэуць и доставили в районную больницу Единец. Однако, воспользовавшись тем, что медработники отвлеклись, женщина снова сбежала. Меньше чем через два часа ее снова нашли – в городе Единцы – и вернули в больницу. Теперь ее постоянно охраняют.

Представители Центра общественного здоровья Единец были проинформированы о лицах, с которыми пациентка вступала в контакт в этот промежуток времени. Профилактические мероприятия были осуществлены и в магазине, куда женщина успела зайти после того, как сбежала из больницы. Ей повторно сделали тест на COVID-19, результатов ждут.

– Генеральный инспекторат полиции напоминает гражданам, что подобные действия нарушают работу властей и ставят под угрозу безопасность населения. Нереально, чтобы рядом с каждым заболевшим находился полицейский, так как, помимо борьбы с COVID-19, у правоохранителей есть масса других полномочий. Будьте ответственны, чтобы потом вас не беспокоило применение, согласно закону, жестких штрафов, – говорится в сообщении полиции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.