Верх безответственности: полицейским пришлось убеждать двух женщин с детьми перейти дорогу на “зебре” (ВИДЕО)

Несмотря на то, что согласно Правилам дорожного движения пешеходы обязаны переходить дорогу по “зебре” или используя подземные переходы, две жительницы столицы попытались перейти дорогу вместе с детьми в неположенном месте.

Инцидент произошел на столичной улице Христо Ботева. Патрулирующие улицу полицейские потребовали от женщин перейти дорогу в отведенном для пешеходов месте, однако те стали спорить с представителями правоохранительных органов.

– После продолжительной полемики и обмена репликами полицейские убедили безответственных женщин перейти дорогу в положенном месте, то есть, по пешеходному переходу. Будьте ответственными! – призвала граждан полиция, которая опубликовала ролик с инцидентом на своей странице в соцсети.