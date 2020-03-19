Верх безответственности! Некоторые граждане нарушают режим самоизоляции, чтобы…сходить к стоматологу (ВИДЕО)

Верх безответственности! Некоторые граждане нарушают режим самоизоляции, чтобы…сходить к стоматологу (ВИДЕО)

Вчера полицейские вместе с врачами проверили, как прибывшие из зон с высоким риском заражения коронавирусом граждане соблюдают режим самоизоляции. Проверки прошли у 1249 человек. 

Об этом на брифинге для прессы заявила Виорика Думбрэвяну. Она рассказала, что по результатам проверок 6 человек, которые нарушили этот режим, были оштрафованы.

– Это не были жизненно важные обстоятельства. Были случаи, когда люди, например, пошли к стоматологу, – сказала Думбрэвяну, снова призвав граждан строго соблюдать рекомендации властей и не подвергать себя и остальных людей риску. 

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