Верх безответственности! Некоторые граждане нарушают режим самоизоляции, чтобы…сходить к стоматологу (ВИДЕО)

0

Вчера полицейские вместе с врачами проверили, как прибывшие из зон с высоким риском заражения коронавирусом граждане соблюдают режим самоизоляции. Проверки прошли у 1249 человек.

Об этом на брифинге для прессы заявила Виорика Думбрэвяну. Она рассказала, что по результатам проверок 6 человек, которые нарушили этот режим, были оштрафованы.

– Это не были жизненно важные обстоятельства. Были случаи, когда люди, например, пошли к стоматологу, – сказала Думбрэвяну, снова призвав граждан строго соблюдать рекомендации властей и не подвергать себя и остальных людей риску.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.