Верх безответственности: мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

0

Мужчина, у которого подозревают COVID-19, сбежал из Республиканской клинической больницы (РКБ). Речь идёт о 40-летнем жителе села Данчены Яловенского района.

Мужчину доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, пишет deschide.md. Однако прошлой ночью он самовольно покинул учреждение и скрылся в неизвестном направлении.

По месту жительства беглеца не нашли. В настоящее время полицией ведутся поиски мужчины.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.