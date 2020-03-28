Верх безответственности: мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Верх безответственности: мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Мужчина, у которого подозревают COVID-19, сбежал из Республиканской клинической больницы (РКБ). Речь идёт о 40-летнем жителе села Данчены Яловенского района.

Мужчину доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, пишет deschide.md. Однако прошлой ночью он самовольно покинул учреждение и скрылся в неизвестном направлении.

По месту жительства беглеца не нашли. В настоящее время полицией ведутся поиски мужчины.

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