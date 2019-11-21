Вербовали девушек и увозили в Германию оказывать интим-услуги: двое членов преступной группы окажутся за решёткой (ВИДЕО)

Вербовали девушек и увозили в Германию оказывать интим-услуги: двое членов преступной группы окажутся за решёткой (ВИДЕО)

Гражданка Молдовы и гражданин Румынии, являющиеся членами преступной группы, были задержаны правоохранительными органами за то, что отправили двух девушек из Молдовы заниматься проституцией в Берлине.

Было установлено, что подозреваемые организовали для жертв поездку в Берлин, разместили в квартирах и заставляли оказывать клиентам услуги интимного характера за 50 евро в час. В ноябре этого года, находясь в Кишинёве, члены ОПГ завербовали двух девушек в возрасте 23 и 27 лет. 20 ноября подозреваемые были задержаны на трассе “Кишинёв-Леушены” во время перевозки девушек в Германию на автомобиле.

По факту сутенёрства было возбуждено уголовное дело. 28-летним обвиняемым грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

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