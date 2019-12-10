Вербовала наивных молдаванок и отправляла на “работу” в Германию: в аэропорту задержали подозреваемую в торговле людьми (ФОТО, ВИДЕО)

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Женщину, подозреваемую в торговле людьми, задержали сегодня в Международном аэропорту Кишинёва. Она планировала покинуть Молдову вместе с потенциальной жертвой.

Речь идёт о 25-летней гражданке Молдовы, которая в составе ОПГ подыскивала потенциальных жертв, оформляла проездные документы и организовывала перевозку в Германию. Доходы, обещанные “работодателями”, достигали 75 000 евро на человека в год.

Чтобы задокументировать действия членов организованной преступной группы, сотрудница столичного управления полиции работала под прикрытием в качестве потенциальной жертвы. Таким образом, подозреваемая сопроводила полицейского под прикрытием в аэропорт, откуда она должна была отправиться в Германию с целью последующей сексуальной эксплуатации.

С мая этого года правоохранители инициировали операцию по уничтожению преступной группы, специализирующейся на торговле людьми. В состав ОПГ входили несколько человек, граждане Республики Молдова и Румынии, проживающие в Германии. После проведения специальных следственных мероприятий было установлено, что преступники вербовали девушек из Молдовы в целях сексуальной эксплуатации. Они обещали жертвам денежное вознаграждение и достойные условия жизни в Германии.

В результате подозреваемая была задержана прямо в аэропорту и помещена по требованию прокуратуры под арест на 30 дней. Продолжается следствие с целью установления личностей всех членов группы и привлечения их к ответственности.

За совершённое деяние закон предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.