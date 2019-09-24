Вербовал девушек из Молдовы для занятия проституцией во Франции: полиция задержала обвиняемого (ВИДЕО)

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34-летний гражданин Франции задержан по подозрению в вербовке девушек из Республики Молдова для занятия проституцией во Франции в обмен на вознаграждение. Мужчина признал свою вину и в настоящее время находится под арестом на 20 дней.

В результате проведённого расследования было установлено, что задержанный долгое время находился и занимался противоправными действиями в нашей стране. Подозреваемый заводил знакомства и договаривался с жертвами через социальные сети. Впоследствии они обсуждали все детали, касающиеся “обслуживания клиентов” в обмен на 500 евро в день. Девушек переправляли во Францию и размещали в домах, где они жили и занимались проституцией.

20 сентября подозреваемый был задержан в кишинёвском аэропорту. В момент задержания с ним находились две девушки в возрасте 21 и 29 лет, которых должны были отправить во Францию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.