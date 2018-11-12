Вены и компания. Врач-флеболог о варикозной болезни и её «друзьях»

Наличие сосудистых звездочек на ногах – вовсе не варикозная болезнь, как думают многие. Это всего лишь косметический дефект. А как выглядит настоящая варикозная болезнь?

Почему за компанию с варикозом нередко приходит плоскостопие, наружные брюшные грыжи и болезни глаз?

У каждой второй женщины и каждого третьего мужчины развивается варикозная болезнь. А рискует вообще каждый. Как отличить здоровые вены от требующих лечения? На самом ли деле опасны для вен длительные авиаперелёты и высокие каблуки? Рассказывает заведующий Московским городским флебологическим центром в Первой градской больнице Сергей Чубченко.

Виноваты мама с папой?

Юлия Борта, АиФ.ru: — Сергей Васильевич, а в чём причины «эпидемии» варикозной болезни?

Сергей Чубченко: — Варикозная болезнь нижних конечностей — это наша плата за прямохождение. Механизмы, благодаря которым венозная кровь течёт снизу вверх, к сердцу, преодолевая земное притяжение, создают в глубоких венах высокое давление. С кожи, подкожной клетчатки собирают кровь поверхностные вены (на их долю приходится примерно 5-10% венозной крови нижних конечностей). Они впадают в глубокие вены — в паховой области, под коленом и других местах. В месте впадения есть клапан, который открывается только внутрь глубокой вены. Клапан состоит из коллагена, то есть белка, от количества и структуры которого зависит его прочность. При этом выработка белка закладывается ещё во время внутриутробного развития. Если каркасная функция клапана снижена, то с возрастом он не выдерживает давление крови, она возвращается обратно в поверхностные вены, они расширяются и надуваются в виде узлов.

— Почему у женщин варикозная болезнь возникает чаще?

— Работа женского организма в большей степени регулируется гормонами. Каждый менструальный цикл происходит гормональная перестройка — до овуляции одни гормоны, после — другие. Также во время беременности очень сильно меняется гормональный фон. А гормоны в свою очередь обуславливают тонус (или упругость, эластичность) венозной стенки. Если тонус падает, стенки сосудов растягиваются. Так что у женщин минимальные проявления варикозной болезни — это вариант нормы в силу её физиологии. Поэтому у кого-то перед менструациями тянет живот, болит голова, плохое настроение, а у кого-то ломит ноги — это тоже происходит из-за смены венозного тонуса. Опытный доктор, услышав такие жалобы, может дать рекомендации, как облегчить самочувствие в эти дни.

— Правда ли, что частые и длительные авиаперелёты тоже приводят к варикозной болезни?

— Не совсем так. Если нет предрасположенности к развитию заболевания (нет дефицита выработки коллагена, из которого состоит клапан), то авиаперелёт в этом плане не страшен. Однако он может стать причиной тромбозов глубоких вен и тромбоэмболии лёгочных артерий, а это смертельно опасно. Бывает, что люди сходят с трапа самолета и умирают, потому что тромб попадает в сердце.

Механизм образования тромбов другой. Когда самолет набирает высоту, то атмосферное давление за бортом снижается (в этот момент многие чувствуют заложенность ушей, носа, например), поэтому в салоне пилоты поддерживают давление искусственно. Но перепады давления всё равно неизбежны. Недавно был случай в одной из стран, когда пилот не смог поменять давление, оно резко упало, у пассажиров потекла кровь из носа и ушей, одним словом это почувствовали все.

Так вот во время перелёта срабатывают сразу несколько неблагоприятных факторов — замедление тока крови из-за отсутствия работы мышц (человек сидит в кресле), повреждение венозной стенки (их внутренняя часть очень чувствительная к изменениям атмосферного давления) и повышение свёртываемости крови. Многие чувствуют тяжесть в ногах и отёки во время вынужденного сидения в длительном полёте. А когда процесс тромобообразования в глубоких венах запущен, это как ядерный взрыв — тромб за несколько часов может вырасти в огромную «колбасу», а потом улететь и перекрыть правые отделы сердца и легочные артерии.

Какая профилактика? Носить компрессионный трикотаж, пить больше воды — примерно литр в зависимости от длительности полёта. От этого кровь становится более жидкой. А как только самолёт набрал высоту, желательно встать и пройтись по салону, с пятки на носок, чтобы мышцы ног поработали.

Бордовая кожа — серьёзный симптом

— Если вернуться к варикозной болезни, как понять — она это или нет? Выступающие вены бывают у многих, например, потому, что тонкая кожа или сосуды близко к поверхности расположены.

— Да, бывает очень тонкая бледная, так называемая аристократическая кожа, сквозь которую просвечивают синие сосуды. В этом нет ничего страшного. Это не варикозная болезнь. Просто такая особенность. Наличие сосудистых звездочек тоже не является варикозной болезнью, хотя некоторые причисляют к ней этот симптом. Но такая ситуация не опасна для здоровья. Это просто косметический дефект. И даже не все варикозно измененные вены, которые в классическом виде возвышаются над уровнем кожи в виде уникального рисунка — шариков, колбасы, трубочки, сетки, елочки, ветки винограда и т.д. — это действительно варикозная болезнь нижних конечностей. Иначе говоря, наличие варикозных вен нижних конечностей — не всегда показание к операции. Нередко выступающие вены на ногах, в области голени, наблюдаются у спортсменов.

Признаки варикозной болезни — это тяжесть в ногах, появляющиеся к вечеру отёки и изменения кожи. Первое, что начинает страдать, — это кожа. В типичных местах — на внутренней поверхности голени, щиколотках — кожа становится очень сухой, бордовой. Как раз потому, что венозная кровь возвращается обратно, питание кожи нарушается, она недополучает кислород и прочие необходимые вещества. А в результате, когда кожа поменяла структуру, стала тонкой, как пергаментная бумага, сухой, все защитные свойства ее сводятся на нет. Она становится очень ранимой. В итоге любая трещина, ссадина заживают намного дольше. А если в ранку попадает инфекция, образуется трофическая язва. Вот каковы осложнения варикозной болезни. И это несомненное показание к лечению и операции. Варикозная болезнь прогрессирует десятилетиями. Чтобы довести себя до трофической язвы, до сине-фиолетовых ног, когда ходить уже практически невозможно, надо лет 20 как минимум. Это значит, что человек вообще не следил за собой.

— Если всё время ходить на высоких каблуках, это может привести к варикозной болезни?

— Нет, это миф. Хождение в обуви на высоких каблуках неблагоприятно воздействует на позвоночник, суставы, в том числе голеностопный, но на вены никак не влияет.

— Когда стоит применять лечебные чулки, учитывая, что они недёшевы?

— Лечебный трикотаж назначается, чтобы облегчить самочувствие при выраженном отёке и тяжести в ногах. При наличии трофических расстройств, даже без язвы, ношение трикотажа обязательно. Подбирать его нужно индивидуально и таким образом, чтобы пациенту было в нём комфортно. Для повседневной жизни в 90% случаев — это гольфы. Они удобны, не прижимают под коленом, их легче надевать и носить. Потому что весь патологический процесс, — нарушение венозного оттока, образование язв и т.д. — происходит в нижней трети голени. Даже если вена выступает на бедре или верхней трети голени.

Пять правил для здоровья вен

— Сейчас очень востребована склеротерапия, когда звёздочки на ногах убирают с помощью лазера. Это полезная процедура?

— При сосудистых звёздочках склеротерапия — чисто косметологическая процедура. Надо понимать: при воздействии лазером возможны термические осложнения. Ведь чтобы луч добрался до вены, он сначала должен пройти насквозь через кожу. И чем выше мощность лазера, тем больше риск мини-ожогов в виде точек. Он заживают, но нередко довольно болезненно и долго. А тем временем появляются новые звёздочки в другом месте… Другой вариант склеротерапии — введение химического вещества в вены (склерозана), здесь возможны химические ожоги. Медицинскими показаниями для склеротерапии могут быть только кровотечения из варикозного узла.

— Что вы можете посоветовать в качестве профилактики?

— С предрасположенностью к выработке определённого количества коллагена, а значит с прочностью клапанов, ничего не поделаешь. Кстати, у людей страдающих варикозной болезнью, как правило страдает и зрение (коллаген входит в структуру роговицы), встречается плоскостопие, вследствие недостаточности того же коллагена в соединительной ткани, чаще развиваются наружные брюшные грыжи.

А вот остальные провоцирующие факторы можно корректировать.

1. Поддерживать нормальную массу тела. Лишний вес — огромная нагрузка на вены. Бывает, что у полных людей варикозно расширенные вены не виды, а неладное замечают, когда уже появляются трофические расстройства и язвы в нижней трети голени.

2. Вести активный образ жизни. Физические нагрузки необходимы в разумных пределах. Главное, чтобы они были регулярные. Очень полезно плавание как общеукрепляющее средство.

3. Обливание ног прохладной водой. Контрастный душ приводит к тому, что сосуды попеременно расширяются и сужаются. И таким образом тренируется их эластичность, поддерживается тонус венозной стенки.

4. Регулярно пользоваться питательными и увлажняющими кремами, чтобы не допускать сухости кожи.