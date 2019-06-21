Венецианская комиссия в пух и в прах разбила все последние решения демократов и КС (ВИДЕО)

Сегодня Комиссия Совета Европы за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, обнародовала свою позицию по конституционной ситуации в Республике Молдова и возможному роспуску Парламента РМ.

Высокое мнение Комиссии заключается в следующих важнейших пунктах:

– Конституционный суд нарушил собственную процедуру проверки запросов, «пригласив» на заседание суда лишь представителей Демократической партии и не пригласив представителей парламента или президента. Таким образом, был нарушен принцип равенства сторон.

– Процедура роспуска парламента должна была последовать за консультациями с парламентскими фракциями для проверки факта исчерпания всех возможностей формирования нового правительства.

– Срок в три месяца для роспуска парламента истекал 9 июня 2019 года. Учитывая, что 9 июня выпало на воскресенье, этот срок продлевался до 10 июня.

– Одновременное назначение трех судей Конституционного суда за несколько месяцев до парламентских выборов.

– Комиссия считает противоречащей Конституции процедуру отстранения от должности Президента Республики Молдова с наделением премьер-министра правом на подписание от его имени указов о роспуске парламента. Венецианская комиссия подчеркнула, что единственной возможностью для отстранения президента от должности является исключительно запуск процедуры отстранения президента от должности, а процедура наделения исполняющим обязанности задействуется только в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Молдова.