Венецианская комиссия в пух и в прах разбила все последние решения демократов и КС (ВИДЕО)

Сегодня Комиссия Совета Европы за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, обнародовала свою позицию по конституционной ситуации в Республике Молдова и возможному роспуску Парламента РМ.
Высокое мнение Комиссии заключается в следующих важнейших пунктах:
– Конституционный суд нарушил собственную процедуру проверки запросов, «пригласив» на заседание суда лишь представителей Демократической партии и не пригласив представителей парламента или президента. Таким образом, был нарушен принцип равенства сторон.
– Процедура роспуска парламента должна была последовать за консультациями с парламентскими фракциями для проверки факта исчерпания всех возможностей формирования нового правительства.
– Срок в три месяца для роспуска парламента истекал 9 июня 2019 года. Учитывая, что 9 июня выпало на воскресенье, этот срок продлевался до 10 июня.
– Одновременное назначение трех судей Конституционного суда за несколько месяцев до парламентских выборов.
– Комиссия считает противоречащей Конституции процедуру отстранения от должности Президента Республики Молдова с наделением премьер-министра правом на подписание от его имени указов о роспуске парламента. Венецианская комиссия подчеркнула, что единственной возможностью для отстранения президента от должности является исключительно запуск процедуры отстранения президента от должности, а процедура наделения исполняющим обязанности задействуется только в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Молдова.
В ходе дебатов было подчёркнуто, что случай Республики Молдова – исключительный, не имевший до сих пор прецедентов в практике Комиссии. Полный текст решения Венецианской комиссии будет опубликован в ближайшие дни.
Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал позицию Венецианской комиссии.
– Венецианская комиссия еще раз подтвердила законность всех процессов в РМ, которые имели место, начиная с 8 июня. Также это является вотумом недоверия членам Конституционного суда, и не только пока еще действующим, но и тем, кто позволял отстранение президента в течение последних 2,5 лет. В связи с этим считаю, что единственное решение для возвращения доверия к КС – это отставка всех судей Конституционного суда в полном составе и назначение на их должности независимых, профессиональных людей, – сказал он.