Венецианская комиссия признала избрание Цуркана новым председателем КС и поздравила его с назначением (ДОКУМЕНТ)

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Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио поздравил Владимира Цуркана с избранием на пост председателя Конституционного суда Молдовы. Текст послания был размещен сегодня, 21 августа, на официальном сайте КС.

– С радостью узнал о Вашем избрании на должность председателя Конституционного суда Республики Молдова и хотел бы поздравить вас с этим. Желаю вам больших успехов на этом важном посту и рассчитываю на дальнейшее хорошее сотрудничество с Конституционным судом РМ, – говорится в тексте поздравления.

Поздравления в адрес Владимира Цуркана поступили также от руководителей конституционных судов ряда европейских стран и не только.