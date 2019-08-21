Венецианская комиссия признала избрание Цуркана новым председателем КС и поздравила его с назначением (ДОКУМЕНТ)

Венецианская комиссия признала избрание Цуркана новым председателем КС и поздравила его с назначением (ДОКУМЕНТ)

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио поздравил Владимира Цуркана с избранием на пост председателя Конституционного суда Молдовы. Текст послания был размещен сегодня, 21 августа, на официальном сайте КС. 

– С радостью узнал о Вашем избрании на должность председателя Конституционного суда Республики Молдова и хотел бы поздравить вас с этим. Желаю вам больших успехов на этом важном посту и рассчитываю на дальнейшее хорошее сотрудничество с Конституционным судом РМ, – говорится в тексте поздравления. 

Поздравления в адрес Владимира Цуркана поступили также от руководителей конституционных судов ряда европейских стран и не только.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md