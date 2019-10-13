Венецианская комиссия одобрила проект по реформированию ВСП и прокуратуры

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Венецианская комиссия одобрила на пленарном заседании в пятницу, 11 октября, проект Закона о реформе Высшей судебной палаты (ВСП) и прокуратуры. Об этом заявила министр юстиции Олеся Стамате.

– Сформулированные ВК рекомендации будут учтены при доработке окончательного проекта, который планируется завершить в ближайшие недели. Мы договорились, что представим окончательный проект, а комиссия, в свою очередь, вынесет окончательное мнение, – уточнила Стамате в одной из соцсетей.

Министр юстиции заявила, что наиболее важные рекомендации Венецианской комиссии касаются, в частности, обеспечения эффективного обращения в судебную инстанцию и обеспечения независимости и неподкупности членов оценочной комиссии. В то же время, ВК рекомендовала, чтобы судьи (как и прокуроры), которые не проходят оценку неподкупности, не оставались в системе, а были наказаны и лишены возможности продолжать деятельность в системе.

По словам министра, ВК также твердо высказалась против инициативы отстранять членов ВСМ из-за потери доверия судей. Еще одно упоминание Венецианской комиссии связано с рассмотрением возможности оценки членов ВСМ в начале оценки.

В ближайшие несколько недель законопроект о реформе ВСП и прокуратуры будет доработан и представлен для окончательного утверждения.