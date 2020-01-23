Венецианская комиссия одобрила изменения в Закон о Высшем совете магистратуры

Венецианская комиссия одобрила изменения в Закон о Высшем совете магистратуры
Венецианская комиссия приветствует утвержденные Парламентом РМ изменения в Закон о Высшем совете магистратуры. Об этом говорится в вердикте инстанции. Вместе с тем ВК отмечает, что депутатам следовало бы дождаться заключения комиссии перед голосованием. 

В частности, эксперты Венецианской комиссии поддерживают предложение увеличить количественный состав членов ВСМ с 12 до 15 и включить в него представителей инстанций высшей иерархии. Комиссия считает, что это может положительно повлиять на оценку, менеджмент, дисциплину и ответственность судей.
Кроме того, комиссия приветствует и назначение большинством голосов депутатов пяти членов ВСМ из числа преподавателей права. Эксперты считают, что это большинство должно включать и депутатов из оппозиции. Также они предлагают, чтобы в качестве кандидатов были предложены представители извне, которые не находятся под правительственным контролем, как, например, факультеты права и Союз адвокатов.
Кроме того, Венецианская комиссия выразила готовность к конструктивному сотрудничеству в рамках будущего конституционного проекта и считает, что это предоставит Молдове возможность решить многие проблемы, обнаруженные на конституционном уровне.
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