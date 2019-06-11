Венецианская комиссия объявила дату вынесения решения касательно политической ситуации в Молдове

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Венецианская комиссия подтверждает, что получила запрос от генерального секретаря Совета Европы Турбьена Ягланда по поводу последних решений Конституционного суда Республики Молдова, в том числе по поводу условий для роспуска парламента.

В ответе для издания ZdG комиссия сообщила, что подготовит заключение, которое будет принято на пленарном заседании на следующей неделе, 21 июня. Представители комиссии отметили, что они не предоставят другие комментарии до принятия решения.

Напомним, что КС объявил неконституционным избрание руководства парламента Республики Молдова и голосование за новое правительство, а позже назначил временно исполняющего обязанности президента, приняв накануне решение, что последний срок для избрания нового правительства – 7 июня 2019 года, а не 9 июня, как это ранее заявлялось.

Примечательно, что решения Конституционного суда в последние дни совпадают с позицией Демократической партии Молдовы, которая объявила незаконными голосования в парламенте и потребовала объявления досрочных выборов, передаёт zdg.md.