Венецианская комиссия: Демократы незаконно отстраняли Додона от должности президента все 2,5 года

Венецианская комиссия: Демократы незаконно отстраняли Додона от должности президента все 2,5 года

Венецианская комиссия назвала незаконными действия демократов по временной передаче полномочий главы государства премьер-министру или спикеру парламента для подписания тех или иных документов. Об этом говорится в принятом сегодня инстанцией заявлении по ситуации в нашей стране. 

Венецианская комиссия посвятила отдельную статью в своем докладе случаям незаконного временного отстранения от должности президента Игоря Додона с передачей его исключительных прав другим государственным деятелям – то, что так активно практиковали последние 2,5 года демократы.

– Комиссия считает противоречащей Конституции процедуру отстранения от должности Президента Республики Молдова с наделением премьер-министра правом на подписание от его имени указов о роспуске парламента. Венецианская комиссия подчеркнула, что единственной возможностью для отстранения президента от должности является исключительно запуск процедуры отстранения президента от должности, а процедура наделения исполняющим обязанности задействуется только в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Молдова, – отмечается в докладе инстанции. 

Стоит напомнить, что на протяжении 2,5 лет демократы постоянно прибегали к процедуре отстранения президента от должности через подконтрольный им тогда Конституционный суд всякий раз, когда Игорь Додон отказывался подписывать противоречащие интересам государства документы.

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