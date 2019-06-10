Венецианская комиссия даст правовую оценку решениям, принятым КС

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Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрит последние события в Молдове, в том числе роспуск парламента, и даст им правовую оценку. Об этом сообщил официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген, уточнив, что генсек данной европейской структуры Турбьёрн Ягланд запросил срочное заключение Венецианской комиссии о последних решениях, включая условия роспуска парламента Молдовы.

В своем сообщении генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд констатирует, что парламент Молдовы, возглавляемый спикером Зинаидой Гречаный, и избранное правительство, руководимое премьером Майей Санду, являются абсолютно законными.

– Я очень обеспокоен развитием последних событий в РМ. Я обращаюсь к парламенту, избранному демократическим путем, к законному правительству и ко всем политическим силам с призывом действовать ответственно и сдержанно, – отметил Ягланд.

В то же время генсек Совета Европы выразил недоверие решениям последних дней, принятым судьями молдавского Конституционного суда, и заявил, что потребует, чтобы Венецианская комиссия дала им правовую оценку.

– Недавние решения КС тяжело понять, и они кажутся произвольными, учитывая текст Конституции и международные стандарты права. В демократическом государстве все должны соблюдать Конституцию, – добавил он.