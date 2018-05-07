Велосипедистов и пешеходов с тележками будут штрафовать за разговор по телефону

Предусматривающий это проект о внесении изменений в закон о безопасности дорожного движения был зарегистрирован в парламенте.

Согласно данному проекту, велосипедисты, водители гужевых повозок и пешеходы с ручными тележками будут обязаны не заниматься отвлекающей их внимание деятельностью, в том числе не использовать мобильные телефоны или аналогичные устройства.

За нарушение этого требования предлагается взимать штраф в размере от трех до шести условных единиц, то есть от 150 до 300 леев. Если нарушение совершается неоднократно в течение календарного года, штраф будет составлять от девяти до двенадцати условных единиц (от 450 до 600 леев), пишет bizlaw.md.

Исключения составляют телефонные звонки при помощи системы handsfree, использование мобильных телефонов или аналогичных устройств для GPS-навигации, а также осуществление экстренных телефонных звонков в случае реальной опасности.

Авторы проекта также предлагают, чтобы помимо водителя машины и лицо, управляющее моторным велосипедом или мотоциклом, было обязано: знать и соблюдать Правила дорожного движения; периодически проходить медицинский и психофизиологический контроль; подчиняться требованию дорожных агентов о проверке содержания алкоголя, а также о сборе биологических проб; не вести себя агрессивно.