Велосипедист угодил под колеса автомобиля в Каменке (ФОТО)

Велосипедист угодил под колеса автомобиля в Каменке (ФОТО)

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Кирова.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, проезжая перекрёсток на автомобиле Ford, 70-летний горожанин не уступил дорогу велосипедисту, следовавшему по «главной». В результате наезда пострадал водитель двухколёсного транспортного средства. 45-летний местный житель получил телесные повреждения в виде травмы головы и множественных ушибов и был госпитализирован в травматологическое отделение Центральной районной больницы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md