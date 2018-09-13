Велосипедист угодил под колеса автомобиля в Каменке (ФОТО)

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Кирова.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, проезжая перекрёсток на автомобиле Ford, 70-летний горожанин не уступил дорогу велосипедисту, следовавшему по «главной». В результате наезда пострадал водитель двухколёсного транспортного средства. 45-летний местный житель получил телесные повреждения в виде травмы головы и множественных ушибов и был госпитализирован в травматологическое отделение Центральной районной больницы.

Обстоятельства инцидента выясняются.