Велосипедист оказался под колесами автомобиля в Тирасполе (ФОТО)

Мужчина на двухколёсном транспорте двигался по краю проезжей части.
Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, без каких-либо предварительных сигналов рукой он резко свернул влево. В результате был сбит попутным автомобилем Nissan. Эти кадры запечатлел видеорегистратор.
Велосипедиста доставили в ГУ «РКБ». Состояние пострадавшего врачи оценили как удовлетворительное. После оказания помощи мужчина был направлен на амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
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