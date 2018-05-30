Велосипедист оказался под колесами автомобиля в Тирасполе (ФОТО)

Велосипедист оказался под колесами автомобиля в Тирасполе (ФОТО)

Мужчина на двухколёсном транспорте двигался по краю проезжей части.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, без каких-либо предварительных сигналов рукой он резко свернул влево. В результате был сбит попутным автомобилем Nissan. Эти кадры запечатлел видеорегистратор.

Велосипедиста доставили в ГУ «РКБ». Состояние пострадавшего врачи оценили как удовлетворительное. После оказания помощи мужчина был направлен на амбулаторное лечение. 

По факту ДТП проводится проверка.

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