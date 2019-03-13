Велосипед, насос и сварочный аппарат из соседского гаража стали добычей вора из Григориополя

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Сотрудники уголовного розыска и участковые инспекторы раскрыли кражу из частного домовладения, расположенного в одном из сёл Григориопольского района. Преступление было совершено с 23 по 25 февраля.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев и похитил из гаража велосипед, насос, «болгарку», самодельный сварочный аппарат и другие вещи. Материальный ущерб превысил 3 000 приднестровских рублей.

Подозреваемого задержали днём 11 марта. Им оказался безработный ранее судимый сельчанин. При обыске жилья 44-летнего мужчины были найдено и изъято похищенное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За совершение кражи ему может грозить от 2 до 6 лет тюрьмы.