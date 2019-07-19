Велосипед и зарядное устройство к аккумулятору стали добычей несовершеннолетних воришек

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За помощью к правоохранителям обратился 56-летний житель Рыбницы. Он просил найти и привлечь к ответственности воров, которые похозяйничали в отцовском доме, доставшемся мужчине в наследство.

На территории частного домовладения злоумышленники побывали в период с 16-го по 18-е июля. Похитили велосипед «Десна» и зарядное устройство к аккумулятору для автомобиля, пишет mvdpmr.org.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Ими оказались трое рыбничан – братья 10, 11 и 14-ти лет, а также 18-летний житель г. Резина. Как выяснилось, воришки перепрыгнули через забор во двор. Старший из похитителей проник в гараж, разбив оконное стекло, затем открыл двери изнутри.

Подозреваемые свою вину признали, пишет источник. Похищенное имущество находилось дома у несовершеннолетних. По факту кражи проводится доследственная проверка.