Великолепная четвёрка

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Какие фрукты нужны зимой

Наши предки поздней осенью и зимой были вынуждены довольствоваться мочёными яблоками и клюквой в сахаре. К счастью, сейчас по количеству фруктов зима не уступает лету и осени. Поэтому страдать от дефицита витаминов точно не придётся.

Гранат

Зачем есть?

Чтобы не простудиться. В зёрнышках граната много витамина С, который защитит организм от простуд и инфекций. Впрочем, аскорбинка поможет носу не только избавиться от соплей, но и не краснеть на морозе. Витамин С – лучшее средство для укрепления кровеносных сосудов, а именно хрупкие капилляры придают носу кумачовый оттенок в холода.

Кому особенно полезен?

Офисным работникам. Если вам нужно подолгу сидеть за компьютером, без витамина РР (никотиновой кислоты) не обойтись, ведь он защищает глаза от перенапряжения.

А ещё никотиновая кислота борется с повышенным уровнем холестерина в крови. Для тех, кто привык перекусывать чипсами и сэндвичами во время короткого обеденного перерыва, тоже немаловажно.

Совет

Почистить гранат – непростая задача. Можно срезать верхушку, сделать продольные надрезы по бокам и разломить плод. Однако справиться с довольно толстой кожурой под силу далеко не всем. Да и выковыривать зёрнышки из отломанных кусочков – занятие для терпеливых. К счастью, есть более простой способ. Отрежьте верхушку и замочите гранат в холодной воде. Спустя полчаса разрежьте его – и зёрнышки выпадут сами.

Хурма

Зачем есть?

Чтобы развеселиться. Хурма богата йодом, благотворно влияющим на центральную нервную систему и щитовидную железу – творцов нашего настроения. Хурма – естественный антидепрессант, способный снять нервное напряжение, побороть сезонную плаксивость и взглянуть на мир более позитивно. Кстати, после поедания хурмы ваш взгляд на жизнь будет не только более оптимистичным, но и более острым. Ведь оранжевый цвет хурмы говорит об обилии бета-каротина – самого важного витамина для хорошего зрения.

Кому особенно полезна?

Сердечникам. В хурме много растительных сахаров, которые помогают предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, хурма обладает лёгким мочегонным действием, поэтому её рекомендуют включать в рацион при гипертонии. Всего три-четыре хурмы в день помогают нормализовать давление без применения лекарственных средств.

Совет

Чем темнее хурма, тем спелее она окажется. Бледно-оранжевые плоды, скорее всего, окажутся терпкими.

Кроме насыщенного цвета, спелой хурме полагается быть мягкой, обладать тонкой кожицей и сухой плодоножкой. Впрочем, если вы всё-таки ошиблись и купленная хурма оказалась вязкой, не расстраивайтесь. Положите её в морозилку – после разморозки терпкий вкус исчезнет. Впрочем, исчезнет и некоторое количество витаминов. Чтобы сохранить как можно больше полезных веществ, положите хурму в пакет и дайте ей дозреть. Ускорить процесс можно, если поселить хурму в один мешок с яблоками. Яблоки выделяют особый газ, способствующий созреванию.

Мандарины

Зачем есть?

Чтобы похудеть. Дело в том, что оранжевые фрукты препятствуют накоплению жира. Доказательство этому факту нашли учёные из Южной Кореи. Они провели эксперимент на подростках, страдающих лишним весом. Подростков разделили на две группы. Школьники из первой группы регулярно пили мандариновый сок и делали физические упражнения. Участники контрольной группы также делали зарядку, но мандаринового сока им не давали. Оказалось, что подростки из первой группы худели значительно быстрее своих сверстников.

Кому особенно полезен?

Любителям выпить. Оранжевые цитрусы помогают печени расщеплять токсины и защищают её от различных заболеваний. Так что лучшей закуски к алкоголю не найти. Впрочем, тем, кто привык к более плотной закуске, не стоит отказываться от мандаринов. Съешьте их на десерт. Дело в том, что мандарины снижают уровень вредного холестерина в крови. Поэтому смело заедайте жирную пищу этими плодами, чтобы хоть немного снизить риск атеросклероза.

Совет

Тем, у кого есть проблемы с пищеварением, не стоит выбрасывать мандариновые шкурки. Корка улучшает пищеварение, стимулирует аппетит, оберегает от отравлений и вздутия живота. Разумеется, есть корки просто так – не самая удачная идея, так что приготовьте из них отвар. Залейте корки кипятком, подержите на огне в течение 5 минут, охладите и процедите. Можно добавить мёд или сахар по вкусу.

Бананы

Зачем есть?

Чтобы насытиться. По калорийности бананы сравнимы с картошкой – не зря во многих странах это вовсе не десерт, а гарнир. Впрочем, количество калорий – не единственное, что роднит бананы и картофель – в них много калия, необходимого для укрепления сердца и сосудов.

Кроме того, в бананах много витамина В6, необходимого для слаженной работы нервной системы и защиты от стрессов. Так что если у вас нервная работа, начинайте свой день со спелого банана. Сахар нужен организму, чтобы избежать умственного переутомления.

Кому особенно полезны?

Мужчинам. Дело в том, что бананы повышают качество спермы. Учёные провели исследование, в ходе которого наблюдали за сперматозоидами, экспериментируя с рационом питания мужчин. В пищу вводились продукты, содержащие различные полезные углеводы. Оказалось, бананы особенно полезны для спермы. Всё дело в магнии, который в изобилии содержится под банановой шкуркой. Этот микроэлемент заставляет организм усиливать выработку особо подвижных сперматозоидов. Если съедать хотя бы один банан каждые 2–3 дня, улучшается не только качество спермы, но и продолжительность эрекции.

Совет

Не стоит хранить купленные бананы в холодильнике – на холоде бананы теряют вкус как и любые тропические фрукты. Очищенные от кожуры бананы нужно сразу съедать, иначе мякоть сделается бурой и потеряет витамины.

Подготовила Людмила Зеликовская

МНЕНИЕ

Александр Полеев: Вообще яблоки, хурму, гранат, груши, арбузы, дыни надо есть круглый год. Может, даже зимой больше. У нас нет такой традиции, у нас сезонность. Вот настал сезон арбузов – мы каждый день едим арбузы. Сезон закончился – мы перестали их есть. А ведь на самом деле в цивилизованных странах сезон арбузов, сезон дынь длится весь год. Зайдите в дом к кому-нибудь из французов. У них в комнате, на кухне обязательно стоит вазочка с фруктами. Почему? Потому что это полезно. У нас такого нет. А жаль.