Великий пост: 35 рецептов здоровых блюд

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11 марта начался самый длинный из православных постов – Великий пост. В эти дни верующие следуют примеру Иисуса Христа, который постился в пустыне в течение 40 дней.

Конечно же, смысл поста состоит не только в воздержании от пищи. В первую очередь — это духовное очищение, отказ от многих удовольствий и вредных привычек.

Однако особое меню всё же является важной частью православных постов. Целых семь недель верующим придётся воздерживаться от мяса, молочных продуктов и яиц. Рыбу разрешено употреблять только в определённые дни.

Наши рецепты постных блюд помогут вам выдержать Великий пост без вреда для здоровья.

1-я неделя Великого поста

Фёдорова неделя

Первая неделя поста называется Фёдоровой неделей. В это время принято вспоминать всех защитников православной веры. Церковь отмечает окончательную победу православного вероучения над ересью, поэтому другое название этой недели — Торжество православия.

Трапеза

Одна из самых строгих недель Великого поста. Церковный устав предписывает сухоядение — сырую пищу без масла. Однако мирянам разрешена варёная пища и употребление растительного масла.

Также в виде исключения для мирян разрешено употребление рыбы по понедельникам, вторникам и четвергам.

Важные даты

11 марта. Чистый понедельник. Название «Чистый понедельник» происходит от стремления провести первый день поста в чистоте. В Чистый понедельник соблюдается очень строгий пост. По возможности верующие стараются воздерживаться от пищи, усерднее молиться, бороться с греховными страстями.

16 марта. В этот день православные почитают святого мученика Фёдора Тирона, который в ответ на принуждение римского императора принести жертву идолам продолжал исповедовать христианскую веру. За неповиновение императору Фёдора посадили в темницу и предали мукам. Однако он не отрёкся от христианской веры и был сожжён.

17 марта. Торжество православия. В этот день Церковь празднует окончательную победу над иконоборцами.

Томатный суп

2 стакана томатного сока (можно с добавлением любого овощного), 2 крупных помидора, 2 стебля сельдерея, 2 огурца, 1 зелёный перец, пучок зелёного лука, 1 зубчик чеснока, немного петрушки, соль, чёрный и красный перец.

Помидоры очистить от кожицы и натереть на тёрке. Сельдерей, огурец, перец и зелёный лук измельчить, добавить помидоры, сок, соль, петрушку и чёрный перец. Всё смешать и оставить в холодильнике на 3–4 часа. Подавать охлаждённым с зеленью.

Овсяная каша

1 стакан овсяных хлопьев, горсть фиников без косточек, 1 стакан воды, 1 ст. л. мёда, жидкая ваниль или ванильный сахар по вкусу, 1 яблоко, полоска лимонной цедры, веточка мяты.

Хлопья замочить на 15 минут. Затем смешать блендером хлопья, мёд, финики и воду. Добавить ваниль и масло. Ещё раз перемешать. Должна получиться однородная масса. Разложить по тарелкам, украсить цедрой и мятой, полить мёдом.

Орехово‑фруктовое печенье

2 стакана кешью или других орехов, ¼ стакана сушёных яблок, ¼ стакана сушёного инжира, ¼ стакана сушёных абрикосов.

Начинка: ½ стакана свежей или размороженной черники, 1 ст. л. мёда.

Орехи и сухофрукты проверните через мясорубку 2 раза. Скатайте из этого фарша шарики среднего размера и сделайте небольшие углубления для начинки. Мёд и чернику смешать блендером. Разложить начинку в углубления.

Салат из груши с рукколой

2 груши, ½ стакана фундука, 200 г рукколы, 70 г изюма без косточек, 100 мл грейпфрутового сока, чёрный перец, соль, сахар по вкусу.

Изюм замочить в тёплой воде на 15 минут, затем обсушить. Орехи измельчить. Смешать сок, соль, перец и сахар, взболтать до однородной массы. Груши очистить от кожицы, вырезать сердцевины, нарезать на крупные ломтики. В салатницу положить рукколу, изюм и орехи, полить заправкой, перемешать, добавить грушу.

Молоко из тыквенных семечек

2 стакана тыквенных семечек, 5 чашек воды, ½ чашки изюма, 2 ст. л. мёда, 1 ч. л. мускатного ореха, ¼ ч. л. соли.

Тыквенные семечки замочить на ночь. Смешать в комбайне или блендером все ингредиенты до однородной массы. Процедить.

2-я неделя Великого поста

Неделя святителя Паламы

Вторая неделя Великого поста посвящена поминовению святителя Григория Паламы. Святитель Палама, живший в XIV веке, отказался от высокой придворной должности и вместо этого удалился в Афонский монастырь, чтобы отдать себя служению вере. Он также проповедовал учение о силе поста и молитвы.

В старину с понедельника второй недели начинались в городах и сёлах поездки молодых жён к своим матерям (в те времена женщина после замужества всегда покидала родительский дом и уезжала жить к мужу). Чтобы невестка в поездке не тратила время зря, свекровь всегда давала ей с собой какое-нибудь рукоделие.

Трапеза

Вторая неделя Великого поста считается менее строгой по сравнению с первой. Можно есть варёную и жареную пищу. Мирянам разрешается употреблять рыбные кушанья в любые дни, кроме среды и пятницы.

Важные даты

23 марта. Родительская суббота. День поминовения усопших. В этот день Церковь призывает всех объединиться в поминальной молитве за ушедших родителей и близких людей. Во время поста не полагается устраивать панихиды, сорокоусты и заупокойные службы. Но, чтобы усопшие не остались без молитвы, Церковь выделила особые дни.

24 марта. День памяти Григория Паламы.

Морковь с кориандром

200 г моркови, 200 г тыквы, 1 ст. л. мёда, 1 ч. л. бальзамического уксуса, немного кедровых орехов.

Отварить морковь и нарезать кубиками. Нарезать тыкву кубиками, выложить всё на пергамент и полить мёдом, добавить тимьян, уксус и посыпать солью. Запечь в духовке до готовности, полить оливковым маслом и посыпать обжаренными кедровыми орехами.

Манная каша с яблоками

100 г манки, 1 яблоко, 1 ст. л. изюма, немного сахара и соли.

Манную крупу залить 800 г холодной воды, добавить сахар и немного соли, поставить на сильный огонь и при непрерывном помешивании довести до кипения. Когда закипит, сделать маленький огонь и добавить в кашу изюм и мелко нарезанные яблоки. Через 5 минут выключить огонь.

Салат томатный

2 помидора, немного арахиса, щепотка кунжута, 1 ч. л. оливкового масла, 1 ч. л. соевого соуса, перец чили, 1 см сушёного корня имбиря.

Помидоры помыть, нарезать кубиками. Арахис раздробить в блендере, добавить к помидорам. Заправить оливковым маслом, соевым соусом, перцем чили и кунжутом, перемешать. Посыпать стружкой корня имбиря и подавать.

Драник с кабачком

200 г очищенного картофеля, 50 г кабачка, соль и перец, растительное масло, 1 помидор, паста из авокадо — по желанию.

Кабачок и картофель натереть на тёрке в отдельные ёмкости. Натёртый картофель отжать от лишней воды, затем перемешать с кабачком, добавить соль и перец по вкусу.

Разогреть сковороду с растительным маслом. Сформовать ложкой драники, положить их на сковороду, обжарить по 3–4 минуты на каждой стороне. Выложить готовые драники на тарелку и украсить дольками помидора и пастой из авокадо.

Ореховый острый суп

300 г кедровых орешков, сок ½ лимона, горсть помидоров черри, ½ головки чеснока, ½ пучка эстрагона, 1 свежий стручок острого перца, соль, 1 свежий огурец, 1 сладкий перец.

Острый перец очистить от семян и нарезать. Помыть и нарезать зелень, почистить чеснок. Орехи, острый перчик, сок лимона, чеснок, зелень и помидоры измельчить в блендере. Добавить немного воды. Нарезать ломтиками огурец и перец. Добавить в суп.

3-я неделя Великого поста

Крестопоклонная неделя

Третья неделя Великого поста называется Крестопоклонной. В третье воскресенье поста во всех церквях из алтаря выносится украшенный цветами крест. Святой крест напоминает о страданиях Иисуса Христа и укрепляет верующих в продолжении поста и смирении. Крест остаётся для поклонения верующим до пятницы четвёртой недели поста.

Трапеза

Третья неделя Великого поста не отличается особенной строгостью. Разрешена варёная и жареная пища, мирянам разрешается употреблять рыбные кушанья в любые дни, кроме среды и пятницы. В старину в пятницу третьей недели Великого поста справляли так называемую обжорку. В этот день молодой зять приглашал в гости тестя и тёщу. Обязательным угощением был сытный кисель с конопляным маслом.

Важные даты

30 марта. Родительская суббота. Как и во вторую субботу Великого поста, полагается сходить в храм и помолиться об упокоении умерших родственников. Несмотря на название «Родительская», субботние поминовения не должны относиться только к умершим отцу и матери. В этот день вспоминают всех ушедших. Дело в том, что в старину всех покойников именовали родителями, то есть принадлежащим к отцам, к которым они уже отошли.

31 марта. Поклонение Животворящему Кресту. В этот день посещают храмы для поклонения кресту, освящают просфиры, читают предания о житиях святых.

Икра из селёдки с овощами

4 полосы филе сельди, 2 моркови, 1 луковица, 1 ч. л. сахара, растительное масло, лавровый лист, томатная паста, уксус.

Морковь отварить, пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Лук мелко нарезать и обжарить. Добавить томатную пасту, лавровый лист. Охладить. Селёдку провернуть через мясорубку (или воспользоваться блендером). Добавить к рыбе морковь, лук, сахар и уксус. Тщательно перемешать.

Сырой борщ

3 небольшие свёклы, кусочек имбиря 4–5 см длиной, 4 зубчика чеснока, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, 3 апельсина, 1 ст. л. мёда, ½ стакана толчёных грецких орехов, ½ кочана капусты, петрушка, соль.

Свёклу, чеснок и имбирь почистить, нарезать на кусочки и пропустить через блендер. Добавить 2 ст. воды. И ещё раз измельчить в блендере. Морковь и апельсины почистить. Морковь натереть, апельсины освободить от косточек. Сельдерей нарезать тонкими ломтиками, апельсины — на небольшие кусочки. Добавить вместе с морковью в суп. Разбавить мёд водой и влить в суп. Истолочь орехи и положить их в суп. Капусту натереть на крупной тёрке, добавить в суп. Всё перемешать. Посолить.

Овсяный кисель с конопляным маслом

1 стакан овсяных хлопьев, 3 стакана воды, 2 корочки ржаного хлеба, 1 ст. л. конопляного или любого другого растительного масла, соль, сахар по вкусу.

Залить овсяные хлопья таким количеством тёплой воды, чтобы она их полностью покрыла, положить в ёмкость к залитой водой овсянке корочки ржаного хлеба, накрыть и оставить в тепле на 1–2 суток. Несколько раз за это время массу перемешать. Затем всё процедить через марлю, влить к процеженной массе 500 мл воды, добавить сахар и соль, поставить на слабый огонь, при постоянном помешивании довести смесь до кипения и после закипания выдержать 5 минут на огне. Добавить в горячий кисель масло. Затем разлить получившуюся массу по формочкам, дать остыть при комнатной температуре и убрать формочки с киселём в холодильник до застывания.

Салат свекольный

1 кг капусты, 1 варёная свёкла, 2–3 зубчика чеснока, 1 морковка.

Для маринада: ½ стакана подсолнечного масла, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. соли.

Капусту нашинковать, морковь и варёную свёклу натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить, всё перемешать. Маринад довести до кипения и залить им овощи. Есть можно сразу или после того, как блюдо остынет.

4-я неделя Великого поста

Неделя Иоанна Лествичника

Четвёртая неделя Великого поста называется Неделей преподобного Иоанна Лествичника. Преподобный Иоанн провёл жизнь в монастыре, наставляя монахов. Как-то раз завистники обвинили Иоанна во лжи, и вместо оправданий тот дал обед молчания. Оставшись без наставлений, клеветники были вынуждены просить Иоанна заговорить вновь.

Трапеза

В народе четвёртую седмицу также называют Средокрестье. Наши предки считали, что в ночь со среды на четверг пост ломается пополам, причём ровно в полночь можно услышать характерный звук перелома. В четвёртую неделю во всех крестьянских домах пекли пресное печенье в форме креста. В кресты закладывали ржаное зерно, «чтобы хлеб уродился», куриное пёрышко, «чтобы куры неслись», или даже человеческий волос, «чтобы голове было легче». Вторая неделя Великого поста считается весьма строгой — в течение 7 дней рекомендуется есть только растительную пищу, воздерживаясь даже от рыбных блюд.

Важные даты

6 апреля. Родительская суббота — день поминовения усопших.

7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника передаёт его главный смысл — архангел Гавриил явился Деве Марии и принёс благую весть о зачатии ею Младенца Христа. В этот день Церковный устав разрешает есть рыбу, заправлять пищу растительным маслом и выпить немного сухого виноградного вина.

Щи в горшочке

1,5 л овощного бульона, 100 г перловой крупы, 400 г квашеной капусты, 1–2 картофелины, 1 луковица, 3 ст. л. томатной пасты, 1 корень петрушки, 2 зубчика чеснока, лавровый лист, соль, перец горошком по вкусу.

Перебрать и промыть крупу, замочить её на 1,5–2 часа и отварить до полуготовности. Промыть квашеную капусту под холодной водой и отжать. Выложить капусту в сковороду, добавить несколько ложек овощного бульона и тушить до мягкости. Лук, морковь и картофель мелко нарезать. Обжарить овощи в отдельной сковороде на растительном масле до золотистого цвета или потушить в небольшом количестве воды. Добавить томатную пасту и готовить ещё 3–5 минут.

Выложить в горшочек крупу, сверху обжаренные овощи, а затем тушёную капусту. Залить всё горячим овощным бульоном. Накрыть горшочек крышкой, поставить в духовку и готовить 20–30 минут при 160 градусах. Затем добавить душистый перец горошком, лавровый лист и соль по вкусу. Готовить в духовке ещё 10 минут. Растереть чеснок с солью, добавить в щи и дать постоять 10–15 минут.

Палтус в медовом маринаде

500 г филе палтуса, 200 г цветной капусты, 2 ст. л. мёда, долька лимона, 1 ст. л. оливкового масла, соль, шалфей, базилик.

Филе палтуса разрезать на порционные куски. В сковороду влить масло и поджарить филе палтуса в течение 3–4 минут с каждой стороны. Снять с огня, смазать кусочки рыбы мёдом с обеих сторон, посыпать шалфеем, посолить, поперчить и оставить доходить в сковороде, накрыв крышкой. Тем временем цветную капусту вымыть и разобрать на мелкие соцветия. Замариновать капусту в течение 10 минут в воде с соком лимона и солью.

Слить воду, приправить капусту солью и оливковым маслом. Выложить цветную капусту на блюдо для сервировки, затем филе палтуса, украсить всё листьями базилика.

Печенье «Кресты»

2 стакана муки, 300 г мёда, 2–3 ст. л. растительного масла, 100 г очищенных орехов, 1 лимон, 1 ч. л. соды, изюм, корица.

Орехи пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить к орехам мёд, растительное масло, корицу и натёртый на тёрке лимон с цедрой. Массу перемешать, всыпать смешанную с содой муку и замесить тесто.

Раскатать его, вырезать ножом крестики, положить сверху предварительно размоченный изюм и выпекать в духовом шкафу.

5-я неделя Великого поста

Похвальная неделя

Пятая неделя Великого поста посвящена преподобной Марии Египетской, эту неделю также называют Похвальной, так как в субботу в церкви читают особую молитву — Похвалу Пресвятой Богородице.

В среду, 10 апреля, на Похвальной неделе в храмах совершается всенощное бдение с каноном Андрея Критского — христианского проповедника и автора духовных гимнов. Во время службы покаянный канон Андрея Критского прочитывается полностью. В старину девушки считали обязательным выстоять эту службу целиком, полагая, что за такое рвение Андрей Критский поможет им заполучить хороших женихов.

Трапеза

Пятая неделя Великого поста не отличается особенной строгостью. Можно есть варёную и жареную пищу с растительным маслом, мирянам разрешается употреблять рыбные кушанья в любые дни, кроме среды и пятницы.

Важные даты

13 апреля. Суббота Акафиста, или Похвала Пресвятой Богородице. Этот праздник появился в IХ веке в честь избавления Константинополя от захватчиков. Когда на христианский город двинулись толпы язычников‑персов, жители начали молиться Божьей Матери о заступничестве. Страшная буря разразилась над морем и потопила суда захватчиков. В благодарность во всех церквях Константинополя в честь Богородицы возносили всенощную похвальную песнь (акафист).

14 апреля. В этот день Церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую. Мария была великой грешницей, а затем раскаялась.

Пельмени с грибами

Для теста: 2 стакана муки, 1/4 стакана кипятка, 4 ст. л. растительного масла.

Для начинки: 30 г сухих белых грибов, 1 стакан гречневой каши или отварного риса, 4 ст. л. растительного масла, 1 луковица.

Для отвара: 0,5 л воды, 3 лавровых листа, 4–5 горошин чёрного перца, 2–3 зубчика чеснока, 1 ст. л. зелени петрушки.

Для приготовления теста в подсолнечное масло налить крутой кипяток, всыпать в эту смесь муку и быстро замесить тесто, хорошо размяв его руками, а затем раскатать в очень тонкий пласт, не подсыпая муки, так как это тесто не прилипает к доске. Для приготовления начинки грибы отварить в воде, добавив перец, чеснок, зелень петрушки и лавровый лист. Отвар слить в отдельную посуду, а грибы мелко порубить, обжарить с луком на масле, перемешать с кашей и хорошо размять в однородную массу. Раскатанное тесто нарезать небольшими квадратиками, положить на каждый кусочек начинку и слепить пельмени. Противень или сковородку смазать маслом, уложить на неё одним слоем пельмени и печь в духовке на умеренном огне 15–20 минут. Затем положить пельмени в горшочек, залить горячим грибным отваром, посолить, добавить пряности и поставить в духовку на 15 минут.

Овощное рагу

Картофель, капуста, свёкла, морковь, лук репчатый. Также можно использовать цветную капусту, зелёный горошек, земляные груши. Все продукты взять в равной доле, только картофеля и капусты в три раза больше.

Всё нарезать небольшими кусочками, сложить в горшочек и плотно закрыть крышкой, чтобы овощи хорошо упрели. Блюдо готовится около 40 минут, солить блюдо лучше после его приготовления, также добавить в него масло.

Мусс клюквенный

1 стакан клюквы, 1 стакан сахара, 3 ст. л. манной крупы, 3 стакана воды.

Перебранные и промытые ягоды тщательно размять толкушкой, выложить ягодную массу на марлю и отжать сок. Сок поставить в холодное место, а выжимки из ягод залить тремя стаканами воды и прокипятить 5 минут. Полученный отвар процедить и сварить на нём манную кашу с сахаром. В охлаждённую кашу влить ягодный сок и взбить миксером до пышного однородного состояния. Масса должна увеличиться в объёме в 2 раза. Разложить мусс в креманки и поставить в холодильник на 1–2 часа. При подаче украсить ягодами.

6-я неделя Великого поста

Вербная неделя

6‑я неделя Великого поста посвящена Входу Господню в Иерусалим, а в народе её называют вербной неделей, или неделей ваий (пальм). Сам праздник входа Господня в Иерусалим празднуется в воскресенье и считается одним из главных христианских праздников. В этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим «на осляти» и явил себя в качестве Мессии. Верующие встречали Иисуса с пальмовыми ветвями (вайями), которые позже православные заменили веточками вербы.

Трапеза

Шестая неделя Великого поста не слишком строга. Можно есть варёную пищу с растительным маслом, дозволена рыба в любые дни, кроме среды и пятницы.

Важные даты

20 апреля. Лазарева суббота. Спустя несколько дней после кончины святого Лазаря Иисус воскресил его. Чудесное воскресение святого и празднуют в этот день. Весть о чуде разнеслась по всей Иудее, и именно после этого фарисеи (в ту пору представители самого влиятельного религиозного течения) решили убить Иисуса Христа. В старину в деревнях на Лазаря пекли пресные хлебцы, в один из которых вкладывали грош. Кому он попадётся, тому быть счастливым в будущем году.

21 апреля. Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. По традиции в храмах в этот день совершается обряд освящения вербы.

Щи из щавеля по-деревенски

6 картофелин, 3 головки репчатого лука, ½ стакана растительного масла, 400 г щавеля (можно замороженного), 1 корень петрушки, укроп, 2 л воды.

Картофель отварить целыми очищенными клубнями и остудить. Отвар процедить. Листья щавеля нарезать, добавить нашинкованный репчатый лук, петрушку, растительное масло, немного отвара и тушить 5–7 минут.

Отварной картофель нарезать кубиками, смешать со щавелем, залить горячим отваром, довести до кипения и варить ещё несколько минут. В готовые щи положить зелень укропа.

Салат с креветками

200 г креветок, консервированных в собственном соку, 2 картофелины, сваренные в мундире, 300 г варёной моркови, 200 г солёных огурцов.

Картофель, огурцы, морковь мелко нарезать и перемешать с креветками.

Перец, фаршированный овощами

8 сладких перцев, 2 моркови, 1 корень сельдерея, 2 луковицы, 200 г белокочанной капусты, 1 стакан томатного сока, 3 ст. л. растительного масла, зелень укропа или петрушки, соль по вкусу.

Для фарша очищенные морковь, лук, корень сельдерея, капусту нашинковать соломкой, спассеровать на масле, добавить соль, охладить. Срезать верхнюю часть каждого стручка перца в виде крышечки, удалить стержень с семенами. Затем положить стручки в кипящую воду на 1–2 минуты, откинуть на дуршлаг, остудить и наполнить фаршем. Фаршированные стручки перца уложить в один ряд, залить томатным соком с оставшимся фаршем и всё потушить в течение 20 минут. Подавать перец охлаждённым. Украсить зеленью.

Пресные хлебцы

2 стакана муки, щепотка соли, 3 ч. л. семян подсолнечника, кунжута или тмина.

Муку просеять, добавить соль и семена кунжута. В насыпанную горкой муку влить понемногу тёплую воду, замешивая тесто как для пельменей. Разделить тесто на шарики величиной с грецкий орех. Раскатать каждый шарик очень тонко и выпекать на смазанной маслом сковороде на среднем огне до подрумянивания.

7-я неделя Великого поста

Страстная неделя

7‑я неделя Великого поста называется Страстной, в память о страданиях, которые перенёс Иисус в последние дни своей земной жизни. Все дни на этой неделе называются Великими. В это время перед верующими проходит вся жизнь Христа и всё Его учение. В Страстную неделю нельзя предаваться никаким развлечениям, нужно посвятить себя благотворительности и милосердным делам.

Трапеза

Всю Страстную неделю для верующих полагается строгий пост (особенно это касается пятницы — дня, когда Иисус был распят на кресте). Церковный устав предполагает сухоядение в большинство дней Страстной недели. Однако мирянам в качестве исключения может быть позволена горячая пища и растительное масло.

Важные даты

22 апреля. Великий понедельник. В этот день верующие вспоминают бесплодную смоковницу, иссохшую до корня, как человек в нераскаянии.

23 апреля. Великий вторник. День, когда православные вспоминают разные притчи Иисуса, обличение им книжников и фарисеев, которые больше заботились о чистоте своих тел, нежели о чистоте души.

24 апреля. Великая среда. В этот день Иуда решился предать Иисуса Христа иудейским старейшинам и получил за это 30 серебреников.

25 апреля. Великий четверг. В народе Великий четверг называют чистым. В этот день полагается убирать жилище, красить яйца и печь куличи.

26 апреля. Великая (Страстная) пятница. В этот день Иисус был предан суду, растерзан, распят и умерщвлён на кресте.

19 апреля. Великая суббота. В этот день церковь вспоминает погребение Иисуса Христа и сошествие Его души в ад для спасения томящихся там грешников. Весь день в храмах проходит освящение пасхальной снеди — куличей, яиц, пасхи. В полночь совершается торжественный крестный ход вокруг храма.

20 апреля. Светлое Христово

Воскресенье. Пасха.

Яблочный салат

1 красная луковица, 2 картофелины, 1 яблоко, 1 хурма, 1 ст. л. растительного масла.

Картошку сварить и измельчить кубиками. Яблоки нарезать тонкими ломтиками. Красный лук нашинковать. Хурму нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты. Добавить масло и перемешать.

Фасоль красная с ореховым соусом

400 г красной консервированной фасоли, 150 г грецких орехов, по пучку кинзы, базилика, петрушки и мяты, зелёного лука, 1 зубчик чеснока, соль, перец красный молотый по вкусу.

Орехи растереть, добавить рубленый чеснок, перец, соль, измельчённые кинзу, базилик, петрушку, мяту. В эту смесь налить немного жидкости от фасоли, добавить фасоль, мелко нарезанный лук и перемешать. Подать к столу, украсив веточками зелени и посыпав рублеными орехами.