Великий грабёж

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Об общей участи полуколоний

23 ноября 2003 года произошла «революция роз» в Грузии. 7 апреля 2009 – в Молдове. В конце 2013 – начале 2014 года – «революция достоинства» на Украине…

Олигархические революции

В нашей стране революция прошла в контексте сближения Молдовы с Россией и подписания меморандума с Китаем на кредит в $1 млрд для развития инфраструктуры. Также РФ обещала $500 млн.

На Украине революция началась сразу же после отказа В. Януковича немедленно подписать соглашения об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли. А ведь Янукович не был против подписания – он лишь заявил, что нужно улучшить договор для защиты украинского бизнеса. Кстати, Россия тогда обещала Украине $3 млрд!

В Грузии «революция роз» случилась по той же причине – заигрывания Шеварднадзе с Россией, его медлительность в деле модернизации армии по стандартам НАТО.

Теперь вы понимаете, что заявления о том, что договор об ассоциации – продукт свободного выбора любого народа – это сказки. Отказался подписать – получил революцию! Получил кредит из РФ и Китая – получи революцию!

Любопытно, что у всех этих стран сформировались общие черты:

1) К власти пришли правые проевропейские политики. «Случайно», не так ли?

2) Везде установились олигархические режимы. Плахотнюк в РМ и Порошенко на Украине даже были бизнес-партнёрами!

3) Везде появились мощные элементы внешнего управления. Фактически эти страны стали полуколониями.

4) Везде стало заметно явление захвата государства (state capture) олигархическими группами с подчинением юстиции, сдачей земли, нефти, газа, банков, стратегических предприятий в пользу западных корпораций. В случае Молдовы вся банковская система страны была распродана в 2017 – 2019 годах. Грабёж этих стран достиг чудовищных размеров – был украден миллиард долларов из банков Молдовы, $5,5 млрд – из «Приватбанка» Украины. У нас замешаны Илан Шор, Влад Плахотнюк, Влад Филат, Вячеслав Платон (это выводы парламентской комиссии по краже миллиарда), на Украине – Игорь Коломойский. В декабре 2019 года адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани сделал сенсационное заявление о том, что на протяжении пяти лет на Украине было украдено и выведено за границу более $100 млрд. Власть там была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью на Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко и его приспешникам не просто разрешали воровать – они воровали и делились со своими покровителями (Байденом, Клинтон и с другими членами Демпартии США).

5) Явление failed state – несостоявшегося государства. Фактически многие институты государства стали нефункциональными.

6) Формирование единого антироссийского политического плацдарма. Этот плацдарм называли по-разному – ГУАМ, «Восточное партнёрство» (с 2009 года). Но по сути у этого плацдарма одно название – АНТИРОССИЯ. И все эти страны – часть одной, единой антироссийской дуги. Поэтому во всех трёх государствах в той или иной форме был ущемлён либо запрещён русский язык в образовательной и публичной сферах, запрещены российские телеканалы, информационно-аналитические передачи, ограничен доступ к российской культуре.

7) Во всех трёх странах наблюдалась попытка создания единого военного плацдарма. Это и учения с НАТО, и стандарты блока, и закупка летального оружия, и военная помощь от США, и даже попытка создания общих военных батальонов (2 марта 2018 г. Украина предложила Молдове и Грузии создать общие батальоны).

С 2004 по 2019 год страны Балтии, Молдова, Грузия и Украина потребовали от РФ около $505 млрд компенсаций за «оккупацию», депортации, Крым, Приднестровье…

Печальные последствия

Удивляет, что во всех этих странах происходили похожие события, и это только укрепляет подозрение об их управлении из единого центра.

1) Война. В Грузии уже в августе 2008 г. началась 5-дневная война с Южной Осетией. На Украине в 2014 году началась война в Донбассе. В обоих случаях обвинили Россию. Молдове удалось избежать войны, но периодически проходили военные учения, провозглашались воинственные декларации. Видимо, в этом и была цель революций, не так ли?

2) Потеря территорий. Грузия в том же 2008 году потеряла Южную Осетию и Абхазию. Украина – Крым и де-факто Донбасс. Молдова сдала в концессию 40% территории на 50 лет в пользу американского офшора Frontera Resources LTD. Любопытно, что ранее Украина потеряла 79,34% спорных территорий Черноморского шельфа у острова Змеиный в пользу Румынии, а вместе с ними – и огромные запасы нефти и газа. Это произошло 3 февраля 2009 года в Гааге, где было объявлено решение Международного суда в деле спора Украины и Румынии о распределении Черноморского шельфа.

3) Демодернизация и откат в неофеодализм. Проще говоря, в этих странах начался процесс деиндустриализации, деурбанизации, «дешколяризации»…

4) Деконструкция, то есть разрушение идентичности. Надо понимать, что русская идентичность триедина. Она включает в себя советскую цивилизацию, Русский мир, православную цивилизацию (по типологии С. Хантингтона).

Поэтому в этих странах началась декоммунизация с разрушением памятников коммунизма, пересмотром роли СССР в победе в Великой Отечественной войне, запретом компартий и символов СССР. Также начали запрещать русский язык и российское ТВ, российские фильмы и даже мультфильмы – ось Русского мира.

И конечно, начали бить по церкви. В случае Украины – дойдя до раскола УПЦ как части РПЦ. Кстати, в Молдове удар был нанесён и по молдавской идентичности, то есть по самосознанию. Её сразу связали с русской идентичностью.

Управляемая русофобия

Безусловно, трудно не заметить синхронизированные действия стран ГУАМ и Прибалтики, главным образом направленные против России.

4 июня 2018 г. решением Конституционного суда Молдовы русский язык лишился статуса языка межнационального общения. Проще говоря, был аннулирован Закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» 1989 года, согласно статье 3 которого «русский язык как язык межнационального общения в СССР используется на территории республики наряду с молдавским как язык межнационального общения».

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон обязывает жителей страны использовать украинский язык в публичном пространстве, «в государственном и коммунальном секторах, в медицинской и транспортной сферах, в маркировке товаров и услуг, в сфере искусств и образования, в средствах массовой информации». Он не распространяется только на сферу частного общения и отправления религиозных обрядов! На общенациональных телеканалах квота украинского языка увеличивается до 90%.

Авторы закона утверждают, что он был согласован с представителями Совета Европы и НАТО и разработан по образцу аналогичных законов таких стран Евросоюза, как Франция, Польша и страны Балтии.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины омбудсмен Татьяна Монахова заявила, что депутатов и чиновников будут штрафовать за публичные выступления на русском языке. Максимальный штраф – 11 600 гривен ($492).

В Грузии статус русского языка был неопределённым с самого провозглашения независимости, так что и менять особо ничего не приходилось. Однако Грузия ратифицировала рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств. С апреля 2011 г. в грузинских школах было прекращено обязательное изучение русского языка. Экзамены в вузы сдают на государственном, то есть на грузинском языке. В 2012 году Министерство просвещения и науки дало директорам школ устное распоряжение прекратить приём новых учеников в сектора с русским языком обучения…

23 ноября 2014 года стараниями министра образования Майи Санду в Республике Молдова был утверждён новый Кодекс об образовании, принятый ещё в 1995 году. Русский язык из обязательного был переведён в разряд факультативных.

5 сентября 2017 года был принят Закон Украины № 2145-VІІІ «Об образовании». Его положения предусматривают, что с 5 класса дети нацменьшинств должны обучаться на украинском, а родной язык изучать как отдельную дисциплину. Данный закон вызвал серь-ёзные трения с Венгрией и

Румынией.

Борьба с «российской пропагандой»

Любопытна и ситуация со СМИ. Уже с 2014 года США начали массированную кампанию по борьбе с «российской пропагандой». Были приняты законы конгресса США, резолюции ЕС. На Украине большинство российских телеканалов были запрещены ещё летом 2014 года. В 2017 году в санкционный список внесли 76 российских телеканалов («Первый канал», НТВ, телеканал «Звезда», ТНТ и другие).

24 мая 2018 года появился обновлённый санкционный список Киева, который был размещён на сайте президента Украины Петра Порошенко. Согласно документу, украинским провайдерам предписано блокировать доступ к следующим ресурсам и их субдоменам: rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv, 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv, karusel-tv.ru, vgtrk.com, mobile.vgtrk.com, i-mult.tlum.ru, multvkino.tlum.ru, 100kwt.com. Ранее Киев включил МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина» в обновлённый санкционный список.

В Грузии бывшая правящая партия «Единое национальное движение» (партия Саакашвили) 23 июля 2014 года разработала законопроект, который предусматривает запрет вещания российских телеканалов в Грузии. Но, похоже, контекст не позволил внедрить его в жизнь… При финансовой поддержке посольства США 20 февраля 2018 г. был запущен цикл учебных программ для госслужащих, направленный на борьбу с российской пропагандой и гибридными угрозами. В 2018 г. в Комитете по внешним связям парламента Грузии была сформирована группа, изучающая международный опыт борьбы с «российской мягкой силой». В октябре 2018 года правительство Грузии получило от Госдепа США $500 тысяч на борьбу с пропагандой «недружественных стран». На эти деньги населению будут рассказывать «о благах евро-атлантической интеграции».

В Молдове 7 декабря 2017 года также был принят закон о борьбе с российской пропагандой, который запретил новостные и аналитические телепрограммы из РФ. Авторы оправдывали его резолюцией ЕС, в которой, кстати, нет ни одного слова о запрете российских СМИ или новостных телевизионных программ.

Требования о материальных компенсациях

С 2004 по 2019 год страны Балтии, Молдова, Грузия и Украина потребовали от РФ около $505 млрд компенсации за «оккупацию», депортации, Крым, Приднестровье…

В 2010 г. Молдова потребовала $27 млрд за оккупацию (цифру озвучил историк Вячеслав Стэвилэ, член Государственной комиссии по изучению и оценке тоталитарного коммунистического режима в Молдавии). 14 января 2018 г. в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize спикер парламента Андриан Канду сообщил о намерении взыскать с Кремля миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья. Канду также назвал российских миротворцев, находящихся в Приднестровье, оккупационными силами.

Литва также потребовала от России компенсацию за «советскую оккупацию» – $28 млрд. Цифру озвучил президент Литвы Валдас Адамкус в 2008 году.

Латвия запросила €300 млрд. Именно такая сумма была названа в сентябре 2014 года членом Латвийской комиссии по подсчёту ущерба от «советской оккупации» Рутой Паздере.

Эстония потребовала $100 млрд, согласно докладу Государственной комиссии «по расследованию репрессивной политики оккупационных сил» от 2004 года.

22 сентября 2015 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина в международных судах потребует у России компенсировать ущерб за «аннексию Крыма» и «оккупацию части территории Донбасса», сумма претензий по искам будет превышать $50 млрд.

В 2015 году и Грузия потребовала от России выплатить компенсацию в размере €70,3 млн. Речь идёт о межгосударственном иске против России, выигранном Грузией в прошлом году в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. 3 июля 2014 года суд признал Россию виновной в нарушении ряда статей Европейской конвенции по делу о массовой депортации граждан Грузии из страны осенью 2006 года.

31 января 2019 года Большая палата Европейского суда по правам человека обязала Россию выплатить компенсацию в размере €10 млн гражданам Грузии, выдворенным из России осенью 2006 года.

Послесловие

Но ничто не вечно под небесами. С 2012 г. Саакашвили потерял власть в Грузии, разыскивается грузинскими властями по нескольким уголовным делам. 21 апреля 2019 года пал режим П. Порошенко на Украине. 22 ноября 2019 г. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) обнародовало список из 13 уголовных дел, в которых фигурирует фамилия экс-президента Порошенко. 8 июня пал режим Влада Плахотнюка в Молдове. Его объявили в международный розыск…

Богдан Цырдя, политолог