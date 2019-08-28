Великая прихватизация-4

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О том, кто приложил руку к распродаже госсобственности

Данные СМИ и парламентских комиссий по расследованию приватизаций и концессий свидетельствуют о том, что самые крупные ограбления госсобственности начались с премьерства Юрие Лянкэ (25 апреля – 30 мая 2013 г. – врио премьер-министра, 30 мая 2013 – 18 февраля 2015 гг. – премьер-министр).

2013 год: Юрие Лянкэ начинает игру…

Ситуация с приватизациями и концессиями на первый взгляд не сильно изменилась. В 2013 году был предложен к приватизации 91 объект государственной собственности. По данным Агентства публичной собственности (АПС), были приватизированы через аукционы 3 госпредприятия, через биржу – 4 акционерных общества. Как всегда имена приватизировавших госсобственность остались неизвестны. Даже для депутатов. Все объекты ушли по первоначальной стоимости. Не заплатили ни лея больше!

Доходы, полученные от приватизации объектов госсобственности, составили 112 млн леев. Одним словом, гроши.

В 2013 году были приватизированы через биржу: 56,413% акций государства в АО Cerealeproiect (г. Кишинёв, проектные работы, градостроительство и другие услуги) с уставным капиталом в 9980 леев. Величина уставного капитала вызывает резонные подозрения. Так, продали эти акции за смехотворную цену в 2815 леев (€140)! То есть акцию продали вдвое дешевле номинала –по 1 лею!

Ещё 23,8 тыс. леев выручено от продажи (0,11% акций) в Кишинёвском мясокомбинате Carmez. 2382 акции куплены по номиналу – 100 леев за каждую. Вроде мало акций у государства было, но вопрос в другом: зачем было от них избавляться?

Большие вопросы вызывает продажа 186 акций государства (35%) в Кишинёвской гостинице Jolly Alon – по 180 тыс. за каждую. Уставный капитал гостиницы составлял 24 636 920 леев. Продали за 33 480 000 леев! Мажоритарный пакет акций гостиницы в центре Кишинёва принадлежит бизнесмену Борису Бирштейну, который проживает в Канаде, и был близок к Мирче Снегуру (его дочь Наталья Герман — 30 мая 2013 г. — 20 января 2016 г. — глава МИД от ЛДПМ).

Государство продало и акции в АО Armo-Beton (Кишинёв, Бэчой). Armo-Beton была частью Moldtranselectro до 1997 года. В советское время предприятие специализировалось на производстве изделий для нужд энергетического комплекса, в частности для опор линий электропередач.

Сегодня специализируется на производстве широкой гаммы железобетонных изделий (опоры ЛЭП и связи, заборные плиты, фундаментные блоки, сваи, тротуарная плитка и др.). Долевая часть государства в социальном капитале составляла 100% – 522 102 тыс. акций. Уставный капитал – 5 221 020 леев. Продали за 22 450 386 леев.

Приватизации шли и через аукционы. Здесь продали ГП Meridian (Бельцы) с уставным капиталом в 1 500 000 леев. Купил его SRL «Your Trans Service» из Кишинёва за 7 530 000 леев.

ГП «Научная производственная фирма Alco-N» c уставным капиталом в 425 000 леев была продана за 13 075 000 леев! Покупатель – «IM Mobile» SRL, Кишинёв.

ГП Автошкола из Комрата (Şcoala Auto Comrat) с уставным капиталом в 870 900 леев была продана за 1 320 000 леев. Покупатель – некий SRL «Pensan-Prim».

Лянкэ и захват BЕМ

В 2013 году ДПМ «приватизировала» стратегический государственный банк – Banca de Economii a Moldovei за деньги самого BEM, отдав его в собственность фирме ICS «Sisteme Informaţionale Integrate» SRL (Илан Шор).

Это случилось 29 августа 2013 года. В этот день была завершена подписка на дополнительную эмиссию акций BEM, когда правительство отказалось выкупать свою долю, позволив фактически приватизировать системообразующий банк с миллиардными вкладами населения. Таким образом, доля государства упала c 56% до 33% акций! Напомним, что собственником акций BЕМ было Минэкономики (ДПМ) через Агентство публичной собственности!

Что, собственно, произошло? Произошло невиданное доселе ограбление государства.

По ситуации на 31 декабря 2013 года BЕМ был гигантом, имея 570 филиалов и агентств (это самая крупная сеть в стране), 2782 сотрудника, 2,4 млн счетов и депозитов. Его активы составляли 8,533 млн леев (в 2010 году – около 5 млрд леев). Депозиты частных лиц составляли 3,543 млн леев. Несмотря на все проблемы, BЕМ к концу 2013 года занимал 4-е место по объёму активов и ресурсов, по портфелю депозитов физлиц (базовая сумма), по балансу юрлиц и т. д. Это официальные цифры самого BЕМ, представленные в отчёте 2013 года.

Сомнительные кредиты составляли 1,38 млрд леев (31 декабря 2012 года). Проще говоря, это было менее €70 млн, которые легко можно было вернуть.

По подсчётам Минфина, изложенным в письме от 2 июля 2013 года, цена спасения BЕМ составляла всего 350 млн леев! Но Юрие Лянкэ предпочёл другой путь – путь грабежа и предательства национальных интересов. Вот почему он дал положительный ответ на предложение миноритарных акционеров (за их спиной стояли Шор и Плахотнюк) отдать 23 % акций государства в их пользу.

Стоимость дополнительной эмиссии акций государством оценивалась в 80 – 85 млн леев! Эту цену установили миноритарные акционеры, близкие к ДПМ.

Но эмиссия была закрытой – государство не могло участвовать в покупке. Следовательно, государство не получило ни одного лея! Мы расскажем в следующей статье о механизме этого чудовищного грабежа.

Напомним, что 2 июля 2013 года министр финансов направляет тайное письмо в адрес правительства с просьбой созвать срочное заседание Национального комитета по финансовой стабильности, на котором будут приняты необходимые для обеспечения рекапитализации государства в BEM решения. Никакой реакции не последовало!

30 июля 2013 года депутат Игорь Додон направил запрос правительству, требуя прояснить ситуацию с BЕМ, предупреждая о риске «прихватизации» банка и о недопущении этого. Но Лянкэ играл свою игру…

Итак, 29 августа 2013 г. правительство отказалось выкупать свою долю, позволив фактически приватизировать системообразующий банк с миллиардными вкладами населения. В этот же день Комиссия по отбору утвердила контракт о концессии аэропорта, предложенный Агентством публичной собственности с Avia Invest. 30 августа 2013 го-да контракт был подписан. 1 ноября 2013 г. состоялась окончательная концессия ГП «Международный кишинёвский аэропорт».

Проще говоря, в один день Лянкэ лишил страну двух стратегических и жизненно важных активов для выживания государства! Любой аргумент Лянкэ не выдерживает критики. Это было преступление против своей страны – и никак иначе. Причём без срока давности.

На биржах происходили все самые чёрные сделки под чутким контролем ДПМ. Вдали от народа, прессы, депутатов… Схема была простой. Предприятия выставлялись зачастую с нарисованными долгами, акции тут же падали в цене – и нужный покупатель, зачастую близкий к ДПМ или ЛДПМ и ЛП, покупал её за гроши.

2014 год: Великий грабёж

В 2014 году продали 30 единиц госсобственности: 15 через биржу, 15 – через аукционы и открытые торги. Доходы, полученные от приватизации объектов госсобственности в 2014 году, составили всего 184 млн леев. Безусловно, стратегические активы были проданы через биржу. Покупатели и реальные собственники неизвестны. Реальная величина активов тоже неизвестна.

Через аукционы продали следующие единицы (приводим лишь некоторые):

АО «Строительная фирма Zidarul – SV», Кишинёв, 90,382% акций, уставный капитал – 3 627 260 леев. Покупатель – Георгие Доска. Продали в два раза дешевле – за 1 920 000 леев. Фирма строит всё что угодно – от железных ворот домов до инженерных сооружений!

ГП «Центр по размножению птиц – Hîrbovǎţ (Новоаненский район, село Хырбовэц) с уставным капиталом в 13 725 457 леев продали намного дешевле – за 10 млн леев. Покупатель – SRL «Larsan – Nor» из Кишинёва.

ГП «Центр по размножению птиц Brînzenii Noi» (Теленештский район) с уставным капиталом в 5 469 854 лея тоже продали дешевле – за 5 150 000 леев. Покупатель – SRL Lincos-Prim из Криулян.

АО Eliri (63, 827%), Кишинёв. Уставный капитал – 3 482 640 леев. Продали за 8 120 000 леев. Покупатель – АО Pietriş. Однако это предприятие передовых технологий, в том числе нанотехнологий, является компанией, специализирующейся на производстве микропроводов и изделий на их основе. Он же – член-учредитель Ассоциации компаний электронной промышленности Молдовы (ACEM). Продукция Eliri SA использовалась в качестве сырья для изготовления наноэлектродов из золота!

ГП по исследованию и продукции Avicola Moldova, Кишинёв. Уставный капитал –1 238 130 леев. Выставили за 5 842 000 леев, продали за 6 млн леев. Покупатель – «Carou Grup» SRL. Кто же её учредители? На сайте компании написано: Ион Бызгу, Жорж Женункь, Ион Параскив, Каролина Тропин и… Петру Жардан! Похоже, это тот же гражданин, который является директором Avia Invest (Шор).

ГП Conserv-E – экспериментально-технологическая станция по переработке овощей и фруктов, Кишинёв. Уставный капитал – 7 500 000 леев. Государство просило 13 454 800 леев, а продали всего на пару тысяч леев дороже – за 13 550 000 леев SRL «Moldprodinvest».

Проще говоря, государство избавлялось от всей консервной промышленности, от центров по производству мяса, строительных компаний! Всё это уходило в частные руки за гроши.

Однако на биржах происходили все самые чёрные сделки под чутким контролем ДПМ. Вдали от народа, прессы, депутатов… Схема была простой. Предприятия выставлялись зачастую с нарисованными долгами. Акции тут же падали в цене. И нужный покупатель, зачастую близкий к ДПМ или ЛДПМ и ЛП, покупал её за гроши.

Судите сами:

АО Cereale – Cahul (30 % акций), уставный капитал – 9 571 100 леев продали всего за 2 167 854, 15 лея.

АО Nord Zahar, Бричаны (2,45 %, 168 464 акции), уставный капитал – 68 761 410 леев. Продали за 84 232 лея, то есть по 50 банов за акцию! Зачем нужно было отдавать долю государства – непонятно?

АО Mapamond, Глодяны (41,96%, 407 133 акции). Уставный капитал – 970 215 леев. Так вот, продали их за 401,33 лея, то есть задаром. Данное предприятие из Глодян занимается агрохимическим и биологическим обслуживанием.

Также были проданы два пакета акций АО Carmez. Один пакет (0,02%) продали за 6044 лея, а второй (0,02%, 505 акций) – аж за 9 тыс. леев (9090 леев)!

В 2014 году был продан 21% акций государства в EuroCreditBank за сумму в 22,7 млн леев! Уставный капитал банка составлял 108 млн леев.

8 апреля 2014 года были проданы 94,6% акций Farmaco. Уставный капитал – 24 036 199 леев. Это предприятие производило до 200 видов доступных и дешёвых лекарств. Продали его под предлогом долгов аж… за 1 млн леев!

Красиво, не так ли? Отдали это стратегическое для здоровья нации предприятие за какие-то 51,5 млн леев, то есть за €2,5 млн швейцарской компании Taurlap Farm Holding. Уже с января по июнь 2015 года цены на лекарства повышали восемь раз. Случайность? Возможно.

Нужно признать, что в 2014 – 2016 годах государство отдало всю инфраструктуру аэропорта в частные руки.

100% акций АО Aeroport Handling (транспортные услуги, наземное оборудование для обслуживания воздушных судов и аэропортов) за 27,6 млн леев. Уставный капитал предприятия явно был понижен в разы – 2 045 000 леев.

Её владельцем оказался Петру Жардан (член Партии ШОР), он же генеральный директор Avia Invest, которая взяла в концессию Кишинёвский аэропорт. В августе 2018 г. он был назначен уполномоченным представителем Партии ШОР в столичном секторе Ботаника.

Напомним, что ещё одно ГП – «Aeroport Catering» SRL (снабжение готовой продовольственной продукцией) в 2016 году было куплено компанией Ground Avia Partner всего за 5 млн леев…

В марте 2019 года Совет по конкуренции разрешил приобретение Торговым домом Gemeni S.A., который владеет одноимённым магазином в центре столицы, 100% акций «Aeroport Catering» SRL.

Приватизация и выборы

В 2018 году Партия ШОР получила 13,48 млн леев в виде пожертвований частными лицами, членами партии и четырьмя компаниями в несколько траншей.

ООО Avantage пожертвовало 2 150 000 леев для политформирования. Основателем этой компании является сам лидер партии Илан Шор.

ООО Dufremol внесло 2 460 000 тыс. леев в партийный бюджет, столько же было передано со стороны «DFM» SRL. В обоих случаях Илона Шор указана как основатель и директор компании. Об Илоне в прессе писали, что она – мачеха лидера Партии ШОР. В сентябре 2016 года Илона Шор становится членом Административного совета (АС) Avia Invest!

Aeroport Handling пожертвовала более 1,5 млн леев. Более 1,8 млн леев Партии ШОР за первые полгода 2019 года пожертвовала компания «Aeroport Catering» SRL. Ещё 4,2 млн леев Партии ШОР перевела компания «Aerofood» SRL (зарегистрирована 19 июля 2014 г.), которая управляет кафе Plai, работающее на территории аэропорта и принадлежащее Любови Бублий. Она спонсировала Шора на местных выборах.

Вот так олигархи лишали государство стратегической собственности. А потом эти же олигархи использовали ресурсы государства для удержания власти…

Богдан Цырдя, политолог