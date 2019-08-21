Великая прихватизация-3

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О том, как Молдову лишали госсобственности

Демпартия и её лидеры стоят за всеми крупными прихватизациями страны.

В 1998 – 1999, 2010 – 2019 годы они руководили процессом массовых отчуждений госсобственности, которые нанесли непоправимый удар по экономике страны.

По данным АПП…

Именно ДПМ контролировала с 2009 по 2019 год Минэкономики и Агентство публичной собственности. И именно эта партия провела самый массовый грабёж госсобственности за всю историю страны. Безусловно, следует понимать, что в процессе захвата госсобственности участвовали разные олигархические группировки, близкие и к АНМ, ЛП, ЛДПМ. Но управляли всем демократы.

13 августа 2019 г. мы получили ответ на наш запрос от Агентства публичной собственности (АПП) (№ 04-01-335). Так вот, с 2008 по 2019 годы были приватизированы 252 единицы госпредприятий и предприятий с государственным капиталом. Через биржу продали 190 объектов, через аукционы – 62. Как мы уже говорили ранее, суммы от приватизаций, попавшие в госбюджет, составили всего 2 млрд 432 млн 140 тыс. леев.

На основе официальных данных АПП мы попробуем перечислить базовые объекты собственности, их цену и собственников.

В отсутствии данных об активах и пассивах, о долгосрочных контрактах, о структуре акционеров за основу анализа возьмём величину уставного капитала предприятий (capitalul social). Он хотя бы даёт представление о реальной стоимости акций и госпредприятий.

Но значение имеет и другой фактор – стратегическая роль предприятия в обеспечении экономической, финансовой и энергетической безопасности.

Объекты продались в 2, 6, 8, а то и в 10 раз дешевле их уставного капитала. Помогали этому всевозможные эксперты и журналисты, которые подпевали демократам, утверждая, что эти предприятия убыточные, ненужные.

Год 2010-й: махинации в рамках приличия

В 2010 году продали 32 единицы госсобственности – 3 госпредприятия и 29 акци-онерных обществ (то есть акций государства в них). 95,5 млн леев поступили в госбюджет.

Посредством конкурса продажи были относительно эффективными:

ГП Indferotrans с уставным капиталом в 2195 леев приобрёл SRL «Biexim» SV за 3 460 000 леев;

ГП Poligraf -Service с уставным капиталом в 10 000 леев приобрела Еврейская община за 5 060 000 леев;

ГП «Волна» по ремонту радиоэлектронных приборов с уставным капиталом в 4946 леев приобрела некая гражданка Наталья Кичерман за 88 000 леев.

Однако все махинации совершались на биржах, ведь здесь игрались с акциями государства. Они коснулись районных предприятий. Интерес у инвесторов вызывали табачные комбинаты и не только. Их и продали за гроши. Причём АПП не даёт имена покупателей.

К примеру, АО Fabrica de Fermentare a Tutunului din Floreşti с уставным капиталом в 21 320 780 леев (государству принадлежало 93,4 % акций) было продано всего за 1 891 792,95 лея.

АО Fabrica de Fermentare a Tutunului din Fǎleşti с уставным капиталом в 24 939 544 лея (96% акций) отдали даром – за 1 415 834 лея!

Интерес вызывали и крупные предприятия. Здесь видимо участвовали местные бароны.

15 873 акции АО Intrerpin-derea de reparaţii şi deservirea tehnicii из Окницы с уставным капиталом в 1 016 875 леев продали всего за 50 793, 60 лея. А ведь государству принадлежали 39% из уставного капитала, то есть раз в 8 дешевле.

АО Avicola din Brînzenii Noi имело уставный капитал в 3 809 190 леев, государство владело 23 %. Так вот продали эти акции всего за 202 381, 41 лея.

АО Aprovizelectro имело уставный капитал в 11 577 380 леев, 100 % госакций. Продали за 7 293 749, 40 лея.

Любопытно, но государство решило избавиться и от своих акций в Moldinconbank (3278 акций, то есть 0,295 %). Продали их за 1 311 200 леев. Напомним, что владельцем банка считался депутат АНМ В. Платон.

Также были проданы 5527 акций государства (0,799%) в прибыльной АО JLC. Цена акций составила всего 165 810 леев.

Напомним, что владелец концерна JLC Group Владимир Жардан в 2014 году владел и 5,28% акций Bancа Socialǎ. Также стоит напомнить, что это бывший гигант – Кишинёвский городской молочный завод.

Год 2011-й: всё идёт по плану

В 2011 году были проданы только два госпредприятия и акции государства в 16 акционерных обществах. Бюджет получил всего 110,8 млн леев. Это был год баталий Филата и Плахотнюка, а также местных выборов.

Кишинёвское ГП Moldagro-teh с уставным капиталом в 4 375 700 леев продали на аукционе за 20 100 000 леев. Покупателем оказался CП Agropiese TGR GRUP из столицы.

А вот ГП Anina из села Хырбовец (Новые Анены) при уставном капитале 17 518 450 леев было продано всего за 10 570 000 леев SRL «Larsan – Nor». Это фирма, производящая комбикорма. Самые серьёзные продажи и схемы опять шли через биржу. Здесь продавались самые лакомые и прибыльные предприятия из энергетического сектора, табачной промышленности, инфраструктуры.

Табачная фабрика АО NORD TUTUN из города Купчинь Единецкого района при уставном капитале 30 382 722 лея (92,544% акций) продали всего за 4 373 815, 60 лея, то есть в 7 раз дешевле номинальной стоимости.

АО Agat из Кишинёва при уставном капитале в 42 664 560 леев (30,595 % акций) продали за 5 873 652 лея. Речь шла о 1 305 256 акциях! Agat занимается производством полиэтиленовых труб, телекоммуникационных сетей связи, формы для тротуарной плитки, пластмассовой продукции для виноделов и т. д.

Безусловно, количество проданных акций ошеломляет. Узнать реальную стоимость объектов и величину афер почти невозможно:

АО Mioara (производство изделий из меха, Бельцы) имела уставный капитал в 14 507 335 леев. Государству принадлежали 377 457 акций (13%). Продали их всего за 90 589,68 лея, то есть даром.

АО Monttehsan (Кишинёв, санитарно-технические и вентиляционные работы, транспортные услуги) – 64 181 акцию государства (31% акций) продали за 4 813 575 леев.

АО Incorgaz (Кишинёв) (строительство газовых сетей) – 239 064 акций (88,026 %) продали за 6 693 792 лея. При этом, несмотря на то что уставный капитал составлял 2 715 820 леев, нужно учитывать значимость этого предприятия в энергетической безопасности, в постоянных заказах!

Государство владело и 100 % акций АО Electrocon (Кишинёв). Уставный капитал – 10 100 000 леев. При беглом анализе, продали неплохо – за 30 300 000 леев. Владельцем стал некий господин Nguyen Huu Thuy, на что указывает сайт компании.

Но дело в том, что Electrocon – это крупнейшее предприятие Республики Молдова, осуществляющее свою экономическую деятельность в сфере энергетического строительства, содержания и ремонта линий электропередач, трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением 0,4 – 330 кВ. Оно экспортирует продукцию в Западную Европу, Румынию, на Украину! Зачем нужно было отдавать в частные руки ремонт электросетей?!

Чуть более 100 тыс. леев (100 008,40 лея) было выручено от продажи 13,848% акций государства в совместном молдавско-люксембургском предприятии по производству масла Volatil-West Company.

Не пощадили и столичный проектный институт АО Gazproiect. Государство продало 80% акций за 3,7 млн леев… А зачем нам проектировать газопроводы? Не государственное это дело!

Год 2012-й: обороты растут

В 2012 г. был приватизирован 41 объект госсобственности на общую сумму 140 млн леев ($11,5 млн).

Самой крупной приватизационной сделкой 2012 г. стала продажа кишинёвской парфюмерно-косметической фабрики Viorica-Cosmetic с уставным капиталом в 19 524 857 леев, чей 95,852 % пакет акций государства был приобретён за 51,04 млн леев ($4,2 млн) компанией Pielart, входящей в DAAC Hermes Group (В. Киртока).

Остальные продажи были куда более сомнительными. Объекты продались в 2, 6, 8, а то и в 10 раз дешевле их уставного капитала. Помогали этому всевозможные эксперты и журналисты, которые подпевали демократам, утверждая, что эти предприятия убыточные, ненужные.

Раз они такие плохие, убыточные и ненужные, зачем их вообще купили? Или покупатели идиоты? Нет, конечно!

Интерес вызывает АО Fabri-ca de fermentare a tutunului din Şoldăneşti, г. Шолданешты с уставным капиталом в 1 325 603 лея. 91% акций государства были проданы всего за 301 606, 50 лея, то есть раз в 40 дешевле уставного капитала!

52% акций АО по биологическому и агрохимическому обслуживанию агропромышленного комплекса Fertilitatea-Mărculeşti Флорештского района были проданы за 160 999, 44 лея, то есть по цене меньшей, чем за комнату в общежитии… Уставный капитал предприятия составлял 1 316 242 лея.

Но были и хорошие примеры.

100 % акций Uniunea Librării-lor UNLIB г. Каушаны с уставным капиталом в 86 275 леев продали за 25 882, 50 лея. Всего в три раза дешевле!

В результате инвестиционных конкурсов были приватизированы акции государства в семи акционерных обществах. Любопытно, что покупатели платили в среднем лишь на 100 000 леев больше, чем просило государство.

АО Presudor Кишинёв – резидент промышленного парка Tracom, 90,480% акций по цене 17 млн леев (уставный капитал 8 686 341 леев). Покупатель – SRL «Tehelectro-SV» (Виорел Петелка и Серджиу Мунтяну). Это бывший сварочный цех Кишинёвского тракторного завода, 15 тыс. кв. м производственных площадей, где выпускались промышленные печи и горелки к ним.

АО MaPasAuto, Кишинёв – резидент промышленного парка Tracom, 82,287% акций по цене 2,6 млн леев (уставный капитал – 1 828 270 леев). Покупатель – SRL «Callcenter».

АО Aralit – резидент промышленного парка Tracom, 73,884 % акций по цене 2,25 млн леев (уставный капитал – 2 199 813 леев). Покупатель – СП «Komet Metal» SRL.

АО Reupies – резидент промышленного парка Tracom, 77,259% акций по цене 2,57 млн леев (уставный капитал – 2 098 095 леев). Покупатель – SRL «Escort Trans».

АО Radiator – резидент промышленного парка Tracom, 70,356% акций по цене 2,10 млн леев (уставный капитал – 2 148 981 лей). Покупатель – «FPC Andors» SRL.

АО Bicotra (Бюро по созданию тракторов) – резидент промышленного парка Tracom, 61,135 % акций по цене 1, 65 млн леев (уставный каптал 632 700 леев). Покупатель – SRL «Tehnodar Agro», тоже резидент Tracom.

АО DotarCom – резидент промышленного парка Tracom, 66,999% аций по цене 2,1 млн леев (уставный капитал – 1 153 598 леев). Покупатель – SC «Premium Profil» SRL.

Собрали аж 30,28 млн леев (около €1,5 млн)…

Трагедия Тракторного завода

На самом деле под видом продажи этих семи акционерных обществ Тракторный завод продали по частям. Сегодня в этом парке всё, что хочешь: ремонт техники, замороженные полуфабрикаты, услуги fast food, производство визуальной рекламы, окон, продажа косметики, офис Jurnal TV.

У проданных АО, которые некогда составляли Тракторный завод, участь следующая:

АО MaPasAuto – производство окон из стеклопакета, автоуслуги;

АО Dotarcom – обработка металла и производство стройматериалов;

АО Reupies – производство и ремонт запасных частей, металлоизделий;

АО Radiator – производство товаров народного потребления, логистические услуги, аутсорсинг и складирование;

АО Aralit (SA «Ares UT») – производство металлических изделий;

АО Bicotra – производство и ремонт сельхозтехники: тракторов, культиваторов, прицепов, свекловичных землекопов.

Другими словами, только одно из шести предприятий имеет связи с сельхозтехникой малых величин. В этом, безусловно, трагедия Кишинёвского тракторного завода, некогда промышленного монстра МССР. Радует одно – могло быть и хуже. А так, некоторые из проданных АО производят металлоизделия, экспортируют их за рубеж…

Богдан Цырдя, политолог