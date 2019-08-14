Великая прихватизация-2

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О предательстве Демпартией национальных интересов страны

После создания парламентского большинства ПСРМ – ACUM и принятия молдавским законодательным органом декларации о захваченном государстве новая власть тут же принялась расследовать хищения государственной собственности, произошедшие в период правления ДПМ.

Парламент берёт инициативу

10 июня 2019 года была создана парламентская комиссия по расследованию банковского мошенничества.

18 июня 2019 года парламент Молдовы создал комиссию для расследования случаев приватизации и сдачи в концессию объектов госсобственности.

Однако саботаж Генпрокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией, Счётной палаты, Агентства государственной собственности и судебной системы оказался намного серьёзней самых пессимистичных прогнозов. С 8 по 14 июня лидеры ДПМ и Партии ШОР успели продать и вывести бо`льшую часть своих активов. То есть к моменту вхождения Майи Санду в здание правительства (16 июня) олигархи успели вывести миллиарды леев за границу.

19 июля парламент принял проект постановления № 122, который ввёл мораторий на процедуры, связанные с приватизацией, сдачей в концессию, заключением государственно-частного партнёрства публичного имущества. Проще говоря, все эти действия были заморожены.

В тот же день парламент принял проект постановления № 12 от 12.07.2019 г. «О рекомендациях для некоторых органов публичной администрации». По сути парламент рекомендовал установить запрет на распоряжение имуществом для владельцев, собственников, бенефициаров добытого преступным путём имущества, а также для физических и юридических лиц, замешанных в операциях, объектом которых является незаконное имущество. Также парламент рекомендовал выдвигать гражданские иски в интересах государства, юридических лиц публичного права в целях возмещения причинённого Молдове ущерба кражей денег из банков.

При этом парламент решил сфокусироваться на четырёх предприятиях – ГП «Аэропорт», ГП Gările şi Staţiile Auto, АО «Табачный комбинат», ГП Air-Moldova. Первые два были отданы в концессию, другие два приватизированы.

ДПМ не просто распродала стратегическую собственность Молдовы за бесценок. Она нанесла удар в сердце молдавской экономики и государственности.

Преступные концессии

А ведь приватизация охватила куда более обширный перечень предприятий. Мы уже не говорим про концессии, о чём напишем позже.

По словам представителя комиссии по расследованию, с 2013 по 2019 год было подписано 38 государственно-частных партнёрских отношений и концессий, о чём говорит Агентство государственной собственности. Но это только количество подписанных контрактов в 2013–2018 годах, на самом деле этих «партнёрских отношений» и концессий куда больше. В регистре учёта государственно-частных партнёрских отношений и концессий на 31.12.2017 г. было зарегистрировано 77 контрактов ГЧПО и концессий (из них 12 были расторгнуты), включая девять на центральном уровне и 56 – на местном!

Большинство концессий при внимательном изучении представляет собой элементарное мошенничество. Но имеет ли государство достаточно ресурсов, чтобы пересмотреть их в полном объёме, – большой вопрос. Контракты подписаны таким образом, что государство в любом случае будет в проигрыше.

1 ноября 2013 года Кишинёвский аэропорт отдали в концессию на 49 лет в пользу компании AviaInvest.

3 декабря 2015 года был подписан контракт о публично-частном партнёрстве с EME Parkleitsystem GmbH по обустройству парковок. Фактически все парковки муниципия отдавались на 25 лет с ущербом для казны в 1 млрд леев.

2 января 2017 года офшорная фирма Frontera Resources LTD получила контракт на концессию около 40% территории страны для «исследования углеводородных залежей». Постановление правительства вышло ещё 30 декабря 2016 года, а контракт был подписан в спешке уже через 3 дня!

17 декабря 2018 года – концессия ГП Gările şi Staţiile Auto (речь шла о 30 автовокзалах) на 25 лет фирмой Garile Auto Moderne, учредителем которой является строительная компания ExfactorGrup! При чём тут строительный бизнес и автовокзалы – непонятно.

Все эти концессии состоялись втайне, договоры о концессии носят секретный характер, во всех «конкурсах» участвовало только по одной фирме! Но об этом мы расскажем чуть позже.

Невинное присвоение

Одно лишь перечисление списка приватизаций утомит любого гражданина. Но для общего понимания ситуации попытаемся сделать это, выделив лишь некоторые объекты. Приватизации 2010 – 2012 годов носили скорее рутинный характер. Цена объектов по большей части совпадала с ценой активов.

В 2012 г. был приватизирован 41 объект госсобственности на общую сумму 140 млн леев ($11,5 млн). Самой крупной приватизационной сделкой 2012 г. стала продажа кишинёвской парфюмерно-косметической фабрики Viorica-Cosmetic, чей 95,852% пакет акций государства был приобретён за 51,04 млн леев ($4,2 млн) компанией Pielart, входящей в DAAC Hermes Group.

Кроме того, были проданы акции Uzina mecanică ArtMet; Uniunea Librăriilor UNLI (Каушаны); Fabrica de conserve din Coşniţa (с. Кошница Дубоссарского района); Vărsătorul-Nord (с. Братушаны Единецкого района); Fabrica de vinuri «Sărătenii Vechi» (с. Сэрэтений Векь Теленештского района); Fabrica de fermentare a tutunului din Şoldăneşti (Шолданешты); Fertilitatea Mărculeşti (c. Маркулешты); Constructorul din Teleneşti (Теленешты); Fabrica de produse lactate din Hînceşti (Хынчешты); Brisco (г. Бричаны); Locuinţa (Сороки).

Общая цена продажи акций с учётом Viorica-Cosmetic составила 61 млн 276,2 тыс. леев.

В результате инвестиционных конкурсов были приватизированы акции государства в семи акционерных обществах: Presudor, MaPasAuto, Reupies, Aralit, Radiator, DotarCom, Bicotra на сумму 30,28 млн леев.

Однако ситуация резко изменилась в 2013 году.

Разгосударствление «за кадром»

Следует признать, что грабительские приватизации (если не вспоминать 1990-е годы) начались с приходом к власти Юрия Лянкэ в 2013 году. Данный гражданин в момент назначения премьер-министром уже находился под сильным контролем и шантажом ДПМ, слепо следуя всем её указаниям. Ему подыгрывали Минэкономики и Агентство государственной собственности.

Также следует отметить несколько нюансов. Чтобы скрыть преступную сущность многих приватизаций и концессий, организовывались парламентские комиссии (к примеру, 22 февраля 2013 года была создана «комиссия БЕМ» под руководством

О. Рейдмана, депутата от ПКРМ), либо правительственные рабочие группы, как в случае вывода на продажу стратегической собственности. Однако сам конкурс, цена, условия контракта, как и в случае с концессиями, были засекречены…

27 июня 2013 г. правительство Молдовы утвердило новый состав комиссии по проведению коммерческих и инвестиционных конкурсов по приватизации государственного имущества. Её возглавил замминистра экономики Думитру Годорожа. В состав комиссии вошли в основном заместители глав различных отраслевых министерств, представители Агентства государственной собственности, Агентства земельных отношений и кадастра, предприятия Moldsilva, Агентства туризма и т. д.

Уже через два месяца выходит Постановление № 764 от 24.09.2013 г., посредством которого премьер-министр Ю. Лянкэ изменил Приложение № 2 к Постановлению правительства № 945 от 20 августа 2007 года. Проще говоря, расширил список предприятий, которые можно и нужно приватизировать.

В 2013 году были приватизированы АО Cerealeproiect, гостиница JollyAllon (АО Întreprinderea mixtă JollyAllon), АО Carmez.

Однако это были цветочки.

В 2013 году ДПМ приватизировала стратегический государственный банк – Banca de Economii a Moldovei за деньги самого BEM, отдав его в собственность Илану Шору. Это случилось 29 августа 2013 года, когда государство де-факто отдало мажоритарный пакет акций.

1 ноября 2013 г. состоялась концессия ГП «Международный кишинёвский аэропорт».

В 2014 году был продан 21% акций государства в EuroCreditBank, 94,6% акций Farmaco, 100% акций AeroportHandling, S.A. «Fabrica de unt dinTaraclia» (0,100%), ГП Centrul de Reproducere a Păsărilor Abaclia, ГП Energoreparații (ремонт электрического оборудования) и многие другие.

Мы не говорим уже про то, что в 2014 году было украдено $1,2 млрд из банковской системы и ликвидированы три банка – BEM, Unibank, Banca Socială. Фактически это была подготовка к продаже в 2018–2019 годах всей банковской системы – Moldova-Agroindbank, Victoriabank, Moldindkonbank.

Вклад Филипа в декапитализацию страны

В 2015 году крупные приватизации были невозможны из-за скандала с кражей миллиарда долларов из банковской системы и протестов оппозиции. Однако 20 января 2016 года премьер-министром стал представитель ДПМ Павел Филип. Получив внешнюю легитимность от США (устами Виктории Нуланд во время её визита в Бухарест), демократы начали второй этап декапитализации страны.

В 2016 году были приватизированы: АО Aeroport Catering(100%), АО Amelioratorul (99,385%), АО Magazinul Universal Central UNIC (85,45%), Întreprinderea de Reparare şi Exploatare Auto, АО Fabrica de vinuri «Vinaria-Bardar», ГП Centrul de Instruire și Producție.

Также была принята заявка от покупателя на приобретение гостиницы ZAREA.

В течение 2017 года из Регистра публичной собственности были исключены 15 объектов: Î.M. Glass Container Company S.A., S.A. Floare-Carpet, S.A. Fabrica de unt și brânzeturi din Vulcănești «InLav», S.A. Autoservice din Pîrlița, S.A. Întreprinderea de achiziții și desfacere a producției agricole «Livada», S.A. Agromec-Zăbriceni, S.A. Pentru aprovizionare și desfacere «Agroindservice», S.A. Întreprinderea de colectare și desfacere Anenii Noi, S.A. Comerț-Petrol, S.A. Fabrica de unt din Florești.

11 февраля 2019 года правительство внесло изменения в Постановление № 945/2007 «О мерах по реализации Закона

№ 121/2007 «Об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении». Согласно документу был актуализирован список госсобственности, подлежащей приватизации в 2019 – 2023 годах. Были исключены 24 объекта, то есть те, которые уже успели приватизировать:

– 8 госпредприятий, которые уже приватизированы (Vestmoldtransgaz, Air Moldova, Технический центр промышленной безопасности и сертификации, Vibropribor, Energoreparaţii, предприятие общественного питания Crizantema, база отдыха Ştiinţa, автобаза Академии наук Молдовы);

– пакеты акций государства в 9 акционерных обществах: Tutun-CTC (доля государства – 90,81%), Gara Nord (85%), Drumuri-Bălţi (96,53%), АО Întreprinderea de colectare şi desfacere Anenii Noi (3,507%), Fabrica de produse lactate din Nisporeni (19,701%), AANatur-Telecoiv (16,96%), Basarabia Nord (0,072%), Comerţ-Petrol (100%), Fabrica de unt din Floreşti (0,365%).

В 2018 году РМ лишилась своей стратегической собственности. В этом же году были проданы MAIB, Victoriabank в разы дешевле их реальной стоимости. В 2019 году – Moldindconbank!

Именно 2018-й по своей трагичности не уступает, а может и превосходит 2014 год. Вывод неутешительный: ДПМ не просто распродала стратегическую собственность страны за бесценок, она нанесла удар в сердце молдавской экономики и государственности. И да – предала национальные интересы страны.

Богдан Цырдя, политолог